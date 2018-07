Compras de carnaval já aquecem vendas na 25 de março Os consumidores estão antecipando as compras de carnaval e mantendo aquecidas as vendas no comércio da região da rua 25 de março, na região central de São Paulo. Segundo a União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco), a proximidade entre as festas de final de ano e o feriado de fevereiro está dando continuidade ao ritmo de bons resultados. De acordo o presidente da associação, Miguel Giorgi Junior, o crescimento tem sido incentivado por iniciativas que garantem facilidades ao consumidor. Uma delas é o ?Cartão 25 de Março?, implantado em setembro e desenvolvido em parceria com o Banco Intercap e a bandeira Validata. ?Emitido na hora, o consumidor tem crédito aprovado automaticamente sem custo algum. O cartão é aceito em todas as lojas da 25 de Março e as compras podem ser parceladas em até seis vezes sem juros?, informou. Outro serviço lançado no final do ano foi o ?Guia Oficial da 25 de Março e Região?, que traz localização das lojas, história do comércio local, telefones úteis e opções de transporte público. Final de ano As vendas de final de ano nas lojas da região da rua 25 de Março foram além das expectativas e apresentaram um crescimento entre 6% e 7% em relação ao total apurado ao final de 2006. A estimativa é da Univinco, que previa um aumento em torno de 3% e 4% na mesma base de comparação. Nos dias mais próximos ao Natal, a associação calcula que a circulação de consumidores tenha atingido a marca de um milhão de pessoas. As vendas no varejo superaram as do atacado. Para Rezkallah Tuma, ex-presidente da Univinco, o grande problema do comércio da 25 de Março ainda é o número expressivo de vendedores ambulantes, que disputam as vendas com os lojistas da região. Por isso, a associação solicitou à Prefeitura revisão do espaço público e fiscalização permanente por parte da Guarda Municipal.