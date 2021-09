Compre ao som dos canhões, venda ao som das trombetas

Uma frase com tom de guerra e que deveria trazer medo às pessoas no mercado de capitais pode funcionar ao contrário e mostra um estilo de investir que atrai muita gente na expectativa de obter altos retornos. Essa frase é atribuída ao banqueiro Nathan M. Rothschild em 1810, durante as guerras napoleônicas, indica que nos piores momentos do mercado, temos as melhores oportunidades de ganhar muito. Mesmo que não tenha dito essa frase como alguns admitem, ele ganhou fortunas agindo assim, em negócios com ouro.

Esse estilo de investimento é chamado de “Contrarian investment”. O praticante desse estilo investe na contramão do mercado, comprando quando os outros estão vendendo e vendendo quando a maioria está comprando. O investidor, nesse caso, admite o raciocínio de que aquele que realmente sabe que o mercado vai subir não fala para ninguém e quando fala é porque já está totalmente investido, o mercado está no pico. Da mesma forma, quando está na baixa, a partir de certo momento só poderá subir.

Implicitamente está sendo admitido que o mercado sofre com o comportamento dos agentes, movidos por ganância e/ou agindo como manada, fazendo com que o mercado esteja por vezes superavaliado ou subavaliado. Obviamente praticar esse estilo de investimento é assumir uma posição de muito risco, afinal quem sabe exatamente quando é o pico ou o fundo do poço do mercado. É uma prática especulativa porque o investidor assume alto risco.

Investir na mão contrária pode ser em relação a uma ação específica, a um segmento de negócios ou a um determinado mercado. Esse investidor acredita que o mercado como um todo ou determinadas ações estão com o seu valor intrínseco abaixo ou acima do valor negociado naquele momento, assim sendo uma oportunidade para lucro.

Uma das famosas frases de Warren Buffett “Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo” pode nos mostrar que ele tem essa abordagem de agir na contramão do mercado. No auge da crise de 2008 Buffett aconselhou a compra de ações das empresas americanas, inclusive do banco Goldman Sachs, 10 anos depois o retorno desse investimento foi de quase 200%. Isso mostra, também, que a despeito dos lucros que o investimento contrário pode trazer, esse retorno pode demorar para se concretizar. Quem foi na contramão do mercado aqui no Brasil no ano passado ganhou dinheiro. O Ibovespa em março de 2020 caiu para 63.570, quem investiu nesse índice teve ganhos até hoje em torno de 76%.

Aquele que resolveu entrar no mercado em junho de 2021, pico deste ano, hoje está perdendo algo como 15%. O cenário atual é de canhões troando. A inflação subindo, os juros correndo atrás, aumento de tributos, crédito mais caro e o PIBinho dando as caras. A estagflação está se tornando realidade. Cada investidor deve ter uma estratégia definida para a sua carteira considerando os seus objetivos e grau de tolerância a risco, frente ao cenário. E você vai comprar ou vender?

PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP