Compre o peru, ganhe panetone

O consumidor que deixou para a última hora as compras de aves para a ceia de Natal saiu ganhando neste ano. Além de cortar os preços em cerca de 15%, pela primeira vez os grandes frigoríficos oferecem bonificações na compra de aves, como panetone, sorvete e até refrigerante. Eles temem o encalhe dos produtos num cenário em que a produção de frangos para o primeiro trimestre de 2009 já foi reduzida em 20%. "Os frigoríficos foram ágeis e perceberam que o mercado estava desaquecido", afirma o vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Martinho Paiva Moreira. Em razão da alta dos preços das commodities agrícolas usadas para alimentar as aves, o produto chegou ao supermercado com preço 20% maior em relação ao do ano passado. Mas em pouco tempo essa realidade mudou, observa. Para o gerente nacional de vendas da Perdigão, Eduardo Jakus, cortar preço é uma "prática normal". Ele diz que a redução é feita pelo supermercado. De toda forma, quem comprar chester ou peru da Perdigão ganha uma Coca-Cola de três litros se desembolsar mais R$ 1,99. Se tiver condições de gastar R$ 6,99, leva 1,5 litro de sorvete da Kibon. Ambas as ofertas são para pequenos supermercados. A Sadia é outra empresa do setor de carnes que está fazendo oferta casada. Na compra de um produto natalino na rede Sonda de supermercados, o cliente ganha um panetone da Bauducco. Além das promoções localizadas, a empresa, pela primeira vez, vai distribuir mil prêmios, como forno de microondas, iPod, DVD player, entre outros eletrônicos, para quem encontrar um código contido na embalagem do peru ou da ave Fiesta.