Concessões de crédito caem 16,5% em abril, diz BC

BRASÍLIA - Em meio às dificuldades de empresas e famílias para acessar financiamentos durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira, 28, que as concessões de crédito caíram 16,5% em abril ante março. No caso de pessoas físicas, essas concessões caíram 13,2% e, no das empresas, despencaram 21,1%.

Os números mostram ainda que, em abril, as concessões no crédito livre – que reúne operações que não utilizam recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da poupança – caíram 18,4%. No caso das pessoas físicas, houve recuo de 15,2%. Para as empresas, a baixa foi de 25,5%.

Os dados com ajustes sazonais apresentados nesta quinta pelo BC são influenciados pelos efeitos da pandemia, que colocou em isolamento social boa parte da população, reduzindo a atividade das empresas e elevando o desemprego. Nos últimos meses, o BC e o Ministério da Economia anunciaram uma série de medidas justamente para manter o acesso ao crédito por parte de famílias e empresas durante este período de crise.

Entre as empresas, especificamente, os relatos são de dificuldades de acesso ao crédito nos bancos. Os dados de concessões divulgados indicam que, de fato, ocorre esse problema.

Modalidades

Dados divulgados pelo BC mostram que as concessões de crédito via desconto de duplicatas e recebíveis recuaram 44,1% em abril ante março, para R$ 25,117 bilhões.

No caso do desconto de cheques, houve baixa de 42,1% e, na antecipação de faturas de cartão, ocorreu retração de 61,6%. Os dados não levam em conta eventuais ajustes sazonais.

Os números do BC mostraram ainda que, em abril, a concessão de crédito para capital de giro subiu 52,5% - esta foi a única linha com elevação entre as principais voltadas para empresas.

Dentro desta rubrica, o capital de giro com prazo inferior a 365 dias disparou 101,2%, enquanto operações com prazo maior tiveram alta de 32,3%. Já o capital de giro na modalidade teto rotativo recuou 29,2%.

Conforme o Banco Central, no caso da conta garantida para empresas, as concessões despencaram 41,0% em abril ante março. Já o cheque especial para pessoas jurídicas registrou redução de 28,6% nas concessões no mês passado.

Estoque

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro ficou estável em abril ante março, em R$ 3,587 trilhões. Houve redução de 0,9% no estoque para pessoas físicas e alta de 1,2% para pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, o estoque de crédito livre avançou 0,5% em abril, enquanto o de crédito direcionado apresentou alta de 0,8%. No crédito livre, houve baixa de 2,2% no saldo para pessoas físicas no mês passado. Para as empresas, o estoque avançou 1,4% no período.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) foi de 48,9% para 49,2% na passagem de março para abril.

As projeções do BC, atualizadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março, indicam expansão de 4,8% para o crédito total em 2020. A projeção para o crédito livre em 2020 é de alta de 8,2%. Já expectativa para o crédito direcionado é de retração de variação zero neste ano.

Estas projeções já levam em conta os efeitos da epidemia do novo coronavírus na economia, mas o BC lembrou que elas tiveram como data de corte o dia 13 de março. Desde então, as perspectivas mudaram, sendo que o próprio BC anunciou nos últimos meses medidas para sustentar o crédito.