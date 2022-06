Inscrições para concurso do IBGE se encerram nesta quarta-feira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra nesta quarta-feira, 15, as inscrições para as vagas de recenseador do Censo 2022. São 48.535 vagas para contratação temporária, realizada por meio de um Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Os candidatos devem preencher o formulário gratuito disponível no Portal do IBGE e comprovar as informações na análise de títulos. Para participar, é necessário ter formação completa no ensino fundamental.

O cargo de recenseador é uma função temporária, com duração de três meses. Os profissionais serão responsáveis por entrevistar moradores e coletar dados para o Censo 2022, estudo que permite saber a situação de vida da população brasileira em cada região do país.

A remuneração varia de acordo com a produção de cada recenseador, contudo é possível utilizar o simulador do IBGE para obter uma estimativa.

Este processo seletivo tem como objetivo complementar as vagas do concurso promovido pelo IBGE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), no início deste ano.

O Estado de São Paulo conta com o maior número de vagas: 18.589 espalhadas por 635 municípios, com grande concentração na capital paulista.

No Rio Grande do Sul, são oferecidas 5.185 vagas, que estão distribuídas por 492 municípios. Já em Minas Gerais, que é o terceiro Estado com maior oferta, são 4.633 vagas.

Para se candidatar no processo seletivo, não é necessário pagar qualquer taxa ou realizar prova de conhecimentos. Os interessados devem apenas preencher o formulário virtual, disponibilizado pelo IBGE, e comprovar as informações de formação escolar no momento da contratação.

Segundo Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE, a classificação e seleção dos candidatos será feita por análise curricular. O resultado final deve ser divulgado no dia 30 de junho.

Ao todo, o IBGE deve contratar 183.021 recenseadores, levando em consideração os números das contratações em abril e as estimativas do novo processo seletivo. Os profissionais devem passar por treinamento entre os dias 18 e 22 de julho.