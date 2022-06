Concursos: INSS e Receita Federal oferecem 1.700 vagas em todo o Brasil

O Ministério da Economia autorizou, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a abertura de 1.699 vagas de concurso público. Destas, 1 mil são para o INSS e 699 para a Receita Federal. A decisão consta no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13.

No caso do Instituto Nacional do Seguro Social, o cargo disponível é o de Técnico do Seguro Social. Para a Receita Federal, são 469 vagas para Analista-Tributário e 230 para Auditor-fiscal. Aos cargos do Fisco é exigido nível superior de escolaridade. Para todas as vagas, a divulgação do edital deverá ocorrer em até seis meses. Para o processo da Receita, foi autorizada redução para dois meses do “prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital [...] e a realização da primeira prova do certame”.

Em todos os casos, de acordo com textos no D.O.U., o provimento dos cargos vai depender de prévia autorização do Ministério da Economia, estando condicionado a dois fatores: existência de vagas na data de publicação do edital e "declaração do ordenador de despesa responsável [...] sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados”.

