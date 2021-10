Conectado com novos tempos

Como uma empresa líder deve enfrentar os desafios de um mercado em plena transformação? Em busca de respostas para essa e outras perguntas, o Grupo Bradesco Seguros tem investido em novas formas de atendimento para satisfazer o seu principal capital: o segurado.

Nessa jornada, além de fidelizar o cliente que já conhece e valoriza a confiança despertada pela marca Bradesco, é preciso também despertar o interesse de um novo consumidor, totalmente conectado – que, além de preço justo, busca se alinhar a empresas que estejam onde ele estiver.

Muitas das inovações pensadas para esse novo perfil de segurado surgiram da análise dos padrões de consumo. Com a pandemia de covid-19, por exemplo, o que antes parecia temporário está se tornando permanente. Consolidou-se um perfil de público que, cada vez mais, compra a qualquer momento e deseja ser atendido em qualquer lugar.

“O nosso processo de transformação digital tem como essência trazer o cliente sempre para o centro de tudo o que fazemos, ouvindo-o constantemente e buscando ter sempre a perspectiva dele em cada ação, em cada entrega”, diz Fabio Dragone, diretor de Digital, Inovação, CRM e CX do Grupo Bradesco Seguros.

Um dos aspectos fundamentais desse processo de mudança de mindset é aprimorar e diversificar os canais de atendimento. Por meio de ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, chatbot e e-mail, todas as demandas que abrangem os serviços oferecidos pelo Grupo Bradesco Seguros são atendidas com o objetivo de buscar a excelência e tornar mais agradável a experiência do segurado.

“Os consumidores esperam interações mais customizadas e dinâmicas, independente do canal de atendimento escolhido”, completa o executivo.

Transformação digital já é refletida em vendas

A transformação digital não para. Hoje, o Grupo Bradesco Seguros tem mais de 100 células ágeis e profissionais de design focados em aprimorar a experiência do cliente. Do mesmo modo, 60 POCs (proof of concept) com diferentes startups reforçam a aposta na colaboração para a inovação.

Toda essa mudança de mindset também pode ser conferida em cifras: no primeiro semestre deste ano, a venda de produtos por meio dos canais digitais do Grupo Segurador cresceu 80% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a R$ 712 milhões. Diversos produtos podem ser adquiridos de maneira 100% online (confira o quadro).

As inovações também se voltam ao principal parceiro e consultor de negócios do grupo: o corretor. No Portal de Negócios do Corretor, por exemplo, o profissional tem facilidades como a visualização de pendências em formato de cards e histórico de contatos para acompanhar as negociações realizadas, além das melhores ferramentas para geração de negócios.

Preparar os parceiros para proporcionar a melhor experiência ao cliente é prioridade do Grupo Bradesco Seguros. Evidência disso é o desenvolvimento de uma plataforma de treinamento e capacitação online de corretores, a Universeg.

Similar a um streaming, a plataforma funciona como ponto de convergência de conteúdos multidisciplinares, apoiando parceiros de negócios com abordagens técnicas e, também, comportamentais.

Todas essas iniciativas são reconhecidas pelo mercado. Em setembro, o Grupo Segurador apresentou o case “Transformação Digital orientada ao Cliente” no Dreamforce, um dos principais eventos de tecnologia do mundo, organizado pela Salesforce.

Representando o Brasil na sessão sobre a América Latina, a operadora contou como foi integrar em uma única plataforma seus mais de 27 mil corretores e gerentes comerciais.