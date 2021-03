ConectCar revoluciona mercado de pagamentos eletrônicos

Muito mais do que abrir cancelas automaticamente em 100% das rodovias nacionais pedagiadas e marcar presença em mais de mil estacionamentos pelo Brasil, a ConectCar oferece a consumidores, empresas e parceiros um amplo portfólio de serviços e benefícios.

No mercado desde 2012, e contando com Banco Itaú e Grupo Ultra como acionistas, a mobifintech (empresa de meios de pagamento digital voltada à mobilidade) vem reforçando nos últimos anos sua atuação no mercado corporativo com muito sucesso.

Os reflexos são vistos na composição da base de clientes, que ultrapassou este ano a marca de um milhão de pessoas. Com 85% dos clientes como pessoa física e jurídica (respectivamente 83% e 17%), a base é complementada com 15% de clientes vindos das parcerias. O alcance é ainda maior, visto que este recorte não inclui os clientes dos parceiros que a empresa, por questões de modelo negociado, não recebe em sua base.

Esse modelo de atuação visa não apenas organizações ligadas à gestão de frotas, como transportadores, embarcadores e operadores logísticos, mas também uma variedade de segmentos que possam ver no meio de pagamento automático uma solução que agregue valor aos serviços oferecidos e coloque a jornada do cliente no centro de suas atenções.

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a quantidade de veículos que usam pedágios automáticos representa apenas 14% do total, com uma fatia de 43 milhões de veículos a ser explorada, demonstrando o enorme potencial de crescimento do mercado e aumentando em muito o interesse de empresas de vários segmentos por esse serviço.

Aumento do nível de satisfação

“Nosso grande objetivo é aprimorar a experiência e aumentar o nível de satisfação dos clientes dos nossos parceiros”, diz o CEO da ConectCar, Felix Cardamone. “Estamos sempre pensando na jornada de quem precisa usar um veículo, nas mais diversas circunstâncias.”

Exemplos disso são algumas das parcerias estabelecidas nos últimos dois anos. Quem aluga um carro da Localiza em todo o território nacional sai da loja com o adesivo da ConectCar já ativo, pronto para o uso e com a cobrança realizada diretamente no cartão de crédito do cliente. O mesmo vai ocorrer em breve com quem comprar um veículo fabricado pela Stellantis, montadora que reúne as marcas Fiat, Jeep e PSA Peugeot-Citröen, que irá contar com a solução ConectCar em sua plataforma de inovação de mobilidade conectada. Ou ainda clientes Porto Seguro Cartões, Porto Faz e Porto Seguro Carro Fácil, que têm à sua disposição condições de contratação e benefícios exclusivos.

Tudo em um só lugar

Em todos esses casos, os usuários ganham em praticidade e segurança, por conta do atributo contactless que diminui riscos de contaminação ao evitar o contato com dinheiro, tickets e maquininhas de cartão. Outro ponto favorável é que essas empresas reforçam o compromisso de prestar o melhor atendimento. Além disso, as parceiras estabelecem novos canais de contato com os clientes, reforço significativo para as estratégias de fidelização e relacionamento.

Uma série de serviços oferecidos por essas e outras empresas parceiras são incorporados ao aplicativo da ConectCar e, muitas vezes, estendem-se também aos aplicativos dos próprios parceiros. O app ConectCar foi desenvolvido com o propósito de reunir em um só lugar benefícios e facilitadores que complementam a jornada de quem tem ou pretende ter um veículo: desde o parcelamento de multas e débitos veiculares até a reserva de vagas em um estacionamento para seu carro ou bicicleta, passando por aluguel, seguro e financiamento. Há ainda vantagens adicionais, como o cashback em combustível de até 5% do valor utilizado.

Dessa forma, o crescimento apresentado pela empresa tem sido, além de significativo, estruturado e sustentável, com redução de 55% no número de cancelamentos de clientes nos últimos meses, reforçando a tese de que os benefícios que vão além da cancela mantêm os clientes fiéis à ConectCar, da mesma forma que são de extrema relevância para os parceiros.

Tudo isso só é possível porque a ConectCar dispõe de uma plataforma tecnológica robusta, estável, flexível e altamente escalável. Isso permite a customização às necessidades de cada parceiro. “Estamos prontos para oferecer a melhor solução para empresas de qualquer porte. Nossa grande missão é democratizar o mercado em que atuamos, levando a mais e mais consumidores um serviço diferenciado, tornando a experiência no trânsito ainda mais rápida, fácil e fluida”, diz Cardamone. Saiba mais em ConectCar.