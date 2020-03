Conectividade no campo é indispensável para o Brasil dar um novo salto de produtividade

Em 2050, a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO). Para atender este contingente de pessoas, a produção de alimentos global terá que aumentar 70%, e a conectividade no campo é uma ferramenta indispensável para o Brasil dar um novo salto de produtividade.

Esta foi a temática da mesa-redonda da TV Estadão, realizada em parceria com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), na semana passada, que teve a presença de Alfredo Miguel Neto, vice-presidente ANFAVEA, Renato Coutinho, Especialista em Conectividade da ANFAVEA, e Joaci Medeiros, coordenador técnico do Instituto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A conversa foi conduzida pelo jornalista Gustavo Porto. Confira a íntegra da live para a TV Estadão.

O último censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017, trouxe à tona o gargalo da falta de conectividade no campo. “Dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais, apenas 1,4 milhão possuem um ponto de internet no campo”, diz Medeiros. E ter um ponto de conexão não significa que toda a extensão da propriedade esteja conectada.

O maior benefício em termos de eficiência é ter o sistema conectado em uma fazenda. “No momento que aumenta a pressão do óleo do motor de um trator, a máquina dá sinal para a administração da propriedade, e a concessionária já sabe que vai ter um problema”, diz Neto. Outro viés importante é a comunicação entre máquinas para evitar, por exemplo, que pulverizadores apliquem duas vezes um herbicida no mesmo lugar.

Mas a dimensão territorial do Brasil é um grande obstáculo para a conectividade no campo. As operadoras dão preferência para regiões com alta densidade demográfica, o que não é a realidade do meio rural.

Um dos possíveis caminhos para melhorar a infraestrutura de telecomunicações nas áreas remotas do País é utilizar os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que já arrecadou aproximadamente R$ 22 bilhões. Inclusive, está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei, o PL 172/ 2020, da senadora Daniella Ribeiro, que modifica a Lei Geral das Telecomunicações para permitir que os recursos do Fust, inicialmente destinados à telefonia fixa, possam financiar a expansão da conectividade móvel em áreas urbanas e rurais.

“A gente enxerga no PL uma grande possibilidade de destravamento. Destes R$ 22 bilhões acumulados, uma boa parte foi utilizada em governos anteriores para pagamento de dívida pública e apenas R$ 550 mil foram utilizados para a finalidade para a qual o Fust foi criado”, diz Medeiros.

Enquanto o arcabouço legal não muda, as montadoras têm se unido para driblar a falta de conectividade no campo e fazer com que as tecnologias embarcadas em suas máquinas possam ser inteiramente utilizadas pelos clientes. O ConectarAgro é um exemplo. Trata-se de uma iniciativa de oito empresas para promover uma solução aberta de internet no campo.

Mas é preciso frisar que as soluções de conectividade trazidas por montadoras de máquinas agrícolas não contemplam todos os tamanhos de produtores. “Os pequenos e médios produtores não conseguem fazer essas parcerias”, diz Medeiros. “Acreditamos na conexão como vetor do desenvolvimento regional, preservação ambiental, fixação do homem no campo e de segurança rural”, acrescenta.

Na opinião de Coutinho, a internet vai transformar todo o Brasil. “Além da agricultura, a conectividade vai se estender para outros grandes mercados comerciais, como pecuária, mineração, que estão em áreas remotas”, diz o especialista em Conectividade da ANFAVEA.

A mesa-redonda foi um aquecimento para o Fórum Estadão Think – Conectividade no Campo, uma promoção conjunta do Estadão Media Lab, ANFAVEA e CNA, que será realizado no próximo dia 11 no auditório da CNA, em Brasília. Está prevista a presença de ministros, como Tereza Cristina (da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Marcos Pontes (da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).