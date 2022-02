Confiança do comércio recua em fevereiro após dois meses de alta

RIO - O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou 1,2% em fevereiro ante janeiro, para 119,3 pontos, informou nesta quarta-feira, 16, a entidade. Foi a primeira queda após dois meses de alta.

Mesmo com a queda, o Icec permaneceu dentro da zona de satisfação, ou seja, acima dos 100 pontos, “devido à recuperação do setor no ano passado”, diz a nota divulgada pela CNC. Na comparação com fevereiro de 2021, o Icec registrou um salto de 14,2%.

A queda de janeiro foi puxada pelo componente Expectativa do Empresário do Comércio, que teve redução de 1,6% ante o mês passado. Segundo a CNC, a inflação e o encarecimento de insumos estão minando o otimismo dos comerciantes.

“Com a energia elétrica e os combustíveis mais caros, os preços no atacado pressionando a formação de preços ao consumidor, os juros ascendentes e o consumo ainda morno, o empresariado demonstra receio”, diz a nota da CNC.