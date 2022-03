Confiança do consumidor cai 3,1 pontos em março ante fevereiro, diz FGV

Rio - A confiança do consumidor caiu 3,1 pontos em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 74,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice aumentou 0,2 ponto.

“A confiança dos consumidores voltou a cair em março, devolvendo 82% dos ganhos de fevereiro. Houve piora das avaliações sobre a situação atual e das expectativas em relação aos próximos meses”, avaliou Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das Sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em março, o Índice de Situação Atual (ISA) encolheu 2,6 pontos, para 65,3 pontos, o menor nível desde abril de 2021. O Índice de Expectativas (IE) caiu 3,2 pontos, para 82,5 pontos, retornando ao patamar semelhante ao observado em outubro de 2021.

Segundo Viviane Bittencourt, a insatisfação dos consumidores sobre a situação financeira familiar desceu ao menor nível desde abril de 2016, "influenciado pela inflação, lenta recuperação do mercado de trabalho e endividamento das famílias, principalmente das famílias com menor poder aquisitivo".

"Diante das perspectivas negativas sobre a economia, consumidores voltam a ficar cautelosos e diminuem seu ímpeto de compras nos próximos meses", diz Viviane.

O item que mede a satisfação sobre a situação financeira atual das famílias caiu 5,2 pontos em março ante fevereiro, para 56,9 pontos, menor marca desde abril de 2016, quando estava em 56,8 pontos. As avaliações sobre a situação econômica no momento atual se mantiveram relativamente estáveis aos 74,4 pontos.

Quantos às expectativas, o item que mede a percepção sobre a situação econômica futura puxou a queda da confiança no mês ao cair 7,5 pontos, para 93,3 pontos, menor nível desde março de 2021. As perspectivas sobre as finanças familiares registraram aumento de 4 pontos, para 89,7 pontos. Já a intenção de compras de bens duráveis recuou 5,6 pontos, para 66,8 pontos.

A análise por faixa de renda mostrou piora da confiança para todos os consumidores. O destaque foi o grupo com renda familiar mensal entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00, com queda de 6,7 pontos na confiança, para 78 pontos.

A Sondagem do Consumidor coletou informações de 1.457 domicílios, com entrevistas entre os dias 1º e 22 de março.