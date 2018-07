Confiança do consumidor é a menor desde março de 2007 O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Fundação Getúlio Vargas, teve queda de 2,6 por cento entre dezembro de 2007 e janeiro de 2008, menor resultado desde março do ano passado. O índice, que é composto por cinco quesitos contidos na Sondagem de Expectativas do Consumidor, passou de 120,3 pontos em dezembro para 117,2 pontos em janeiro. De acordo com a FGV, a diminuição da confiança foi motivada por expectativas menos otimistas em relação aos próximos meses. "O consumidor está com uma pulga atrás da orelha. Embora ele pretenda comprar bens duráveis nos próximos meses, avalie que a situação de emprego está mais favorável e ache que a sua situação financeira está boa, ele está incomodado com os últimos acontecimentos", disse o economista da FGV, Aloísio Campello. Segundo Campello, "a crise americana e seus efeitos sobre a economia brasileira, as ameaças de racionamento e de inflação mais alta estão abalando o humor do consumidor brasileiro". Para ele, houve um aumento da incerteza em relação à possibilidade de a economia brasileira manter o ritmo de crescimento do fim de 2007. O Índice de Expectativas reduziu-se em 4,4 por cento, passando de 119,7 para 114,4 pontos, enquanto o Índice da Situação Atual avançou 0,5 por cento sobre dezembro, alcançando o recorde histórico de 122,3 pontos. O levantamento mostrou ainda que, em janeiro, os consumidores avaliaram melhor a situação econômica da cidade em que vivem. A parcela dos que consideram estável ficou praticamente inalterada, em 19,3 por cento, e os que consideram ruim caiu de 32,5 por cento para 29,3 por cento. Para os próximos meses, contudo, a parcela da população que acredita numa melhora da situação econômica local caiu de 27,6 para 25,8 por cento. A Sondagem de Expectativas do Consumidor é realizada com base numa amostra de 2.000 domicílios em sete principais capitais. A coleta de dados desta sondagem foi realizada entre os 28 de dezembro de 2007 e 21 de janeiro de 2008.