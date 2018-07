Confiança do investidor alemão é a menor desde 1993 A visão do investidor alemão sobre a economia do país diminuiu mais que o esperado em janeiro, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira. O índice do instituto de pesquisa ZEW --feito com 270 analistas e investidores institucionais-- caiu para menos 41,6 neste mês. Foi a menor leitura desde fevereiro de 1993 e seguiu o dado de menos 37,2 de dezembro. Analistas consultados pela Reuters previam uma leitura de menos 40 para janeiro. (Por Krista Hughes)