Confiável, Tesouro Direto rende mais que a poupança

Com a taxa de juros básica da economia, a Selic, no seu menor patamar histórico, investidores estão buscando alternativas para alcançar melhor rendimento nas suas aplicações. Afinal, tão importante quanto guardar recursos para projetos, emergências ou para o futuro é fazer com que esses valores garantam o poder de compra para o poupador. Nesse sentido, o Tesouro Direto aparece como um importante aliado dos aplicadores, já que tem retorno maior do que a tradicional caderneta de poupança, tem segurança, liquidez e não está sujeito aos riscos de mercado.

De maneira resumida, o Tesouro Direto é um programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos, portanto, uma modalidade de investimento que tem como garantia o próprio governo brasileiro. Significa dizer que o investimento nesse produto, apesar de não estar dentro das regras do fundo garantidor, é considerado extremamente seguro. Os recursos estarão em risco só se houver uma crise muito grande e o Brasil quebrar.

E a melhor parte é que, além da segurança, traz rendimentos maiores do que a tradicional caderneta de poupança. De acordo com estudo realizado pela XP Investimentos, essa modalidade de investimento rendeu 32% acima da poupança (já contemplando impostos) nos últimos três anos.

Para investir em Tesouro Direto conte com a assessoria especializada da XP Investimentos. Abra sua conta em www.xpi.com.br

Ainda segundo cálculos da XP Investimentos, a tendência é de que os rendimentos sigam em alta. Os dados da corretora mostram que nos próximos dois anos, considerando projeções para Selic, o Tesouro Selic renderá 21% mais que a poupança.

Apesar disso, o volume aplicado na poupança ainda é quase 20 vezes maior que investimentos em Tesouro Direto. Para especialistas, o desconhecimento é um dos motivos que levam muitos brasileiros ainda a escolher a poupança, mesmo com o Tesouro dando retorno melhor.

“Essa modalidade tem liquidez diária, o que a poupança não tem, e ajuda na potencialização do dinheiro que está guardado”, avalia o consultor financeiro Reinaldo Domingos. Para ele, aos poucos, no entanto, os brasileiros começam a conhecer essa modalidade de investimento e a tendência é de que ela ganhe destaque nos próximos anos dentro do cenário nacional.

De fato há um aumento, ainda que pequeno, nos investimentos no Tesouro. De acordo com dados levantados do Tesouro Nacional, o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto teve um aumento de 141.110 em dezembro na comparação com novembro, ou 4,75%, fechando 2018 na marca de 3.113.296 pessoas. O total de investidores cadastrados subiu 1,28 milhão em todo o ano, uma média de 106.709 novos investidores cadastrados por mês. Esses números representam recorde histórico. Em 2017, foram 706.572 novos investidores cadastrados, uma média de 58.881 por mês.

COMO ESCOLHER

“Uma orientação é não escolher primeiro o título, mas qual será o destino do dinheiro e em quanto tempo irá precisar dos recursos”, sugere Marcelo Billi, gerente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima).

Isso porque há diferentes opções de títulos públicos no mercado, com prazos de resgate diferentes. “O risco desse tipo de investimento é retirar os recursos antes do prazo e perder dinheiro ou ganhar, dependendo da situação do mercado. O preço oscila até o vencimento e, se ficar até o prazo final, vai ganhar o que foi contratado”, destaca o professor Alan Ghani, da Saint Paul Escola de Negócios.

Os investidores têm de escolher entre três opções de títulos para aplicar os seus recursos: títulos indexados à inflação, prefixados ou indexados à Selic. E também é necessário definir qual o ano de vencimento do papel.

De acordo com levantamento realizado pela XP Investimentos, na primeira quinzena de fevereiro, a poupança apresentava rendimento bruto real nos próximos 12 meses de 0,67%. No mesmo período, o título indexado à inflação com vencimento em 2024, o Tesouro IPCA-2024, por exemplo, teve rentabilidade de 4,29%. Já os títulos prefixados, Tesouro Prefixado 2022, acumulavam rendimento de 3,89%. E os títulos indexados à Selic, o Tesouro Selic 2025, tiveram rendimento de 2,55%.

Vale destacar que a poupança não tem cobrança de Imposto de Renda, enquanto o Tesouro segue a tabela regressiva de tributação, que começa em 22,5% nos primeiros seis meses, chegando a 15% após dois anos.

INVESTIMENTO EM TESOURO DIRETO É ACESSÍVEL E RENTÁVEL

O Tesouro Direto é uma opção mais rentável de investimento e acessível para todos os bolsos e perfis de clientes. Engana-se quem acha que vai ter muito trabalho para fazer essa aplicação. “É tão simples quanto investir na poupança e é possível fazer tudo pela internet”, ensina o professor Alan Ghani, da Saint Paul Escola de Negócios.

O Tesouro Direto permite investimento a partir de R$ 30. Para isso, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. No próprio site do Tesouro Nacional, é possível verificar as corretoras que atuam com esse tipo de produto.

Especialistas consideram que a escolha da corretora é fundamental para garantir melhor retorno do investimento. “Algumas corretoras, como a XP Investimentos, não cobram taxa de manutenção”, comenta o professor.

Vale destacar ainda que há a cobrança da taxa de custódia de 0,25% ao ano sobre o valor dos títulos, referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações e movimentações dos saldos.

Criado em 2002, o Tesouro Direto tem o objetivo de popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas adquiram títulos públicos. A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos e, em troca, devolve o valor com um adicional.