Confira 5 geladeiras modernas com ótimos recursos

As marcas de refrigeradores não param de inovar nas funcionalidades dos produtos oferecidos, e, no caso das indispensáveis geladeiras, ter versões modernas em casa pode significar economia de energia e alimentos mais saudáveis.

Separamos oito modelos inovadores que vão deixar sua cozinha ainda mais bonita - e seu dia a dia mais fácil e gostoso.

LEIA TAMBÉM

Veja lista completa de eletrodométicos

Fogões e fornos de todos os tipos à venda

Precisando de um micro-ondas? Confira opções

Cinco geladeiras modernas à venda na Amazon

Geladeira Frost Free Electrolux 540 Litros 3 Portas Inox

Possui gaveta externa com temperatura variável, que vai do freezer (-23ºC) à geladeira (7ºC), para você ajustá-la de acordo com o que deseja armazenar. No compartimento interno, as gavetas vêm com vedação e controle automático de umidade, mantendo frutas e vegetais frescos por mais tempo.

Refrigerador Panasonic BB53PV3X Frost Free 425L Aço Escovado

Além de degelo automático, proporciona economia de até 33% de energia e vem com sistema que potencializa das vitaminas C e D de frutas e verduras. É silencioso e congela os alimentos de forma mais rápida.

Geladeira Frost Free Syde Inverse 3 Portas 540L Platinum Brastemp

É uma versão invertida, com refrigerador em cima e freezer a parte de baixo. Possui um painel eletrônico no qual é possível comandar as funções da geladeira, como controle de temperatura, aviso de porta aberta e produção de gelo.

Geladeira Side By Side Eco Inverter Philco 434 Litros Inox

A tecnologia Smart Cooling distribui de maneira uniforme a temperatura por todo refrigerador e freezer, evitando acúmulo de gelo e garantindo melhor conservação dos alimentos. Também vem com o compressor Eco Inverter, que não gera picos de funcionamento e é perfeito para quem quer economizar energia.

Refrigerador Panasonic Frost Free Glass Preto 425L

A porta de vidro preto reflexivo é um charme, e conta com um painel que se ilumina ao ser tocado. A tecnologia Inverter reduz em até 36% o consumo de energia, já que detecta variações de temperatura causadas pelo abre e fecha da porta. A gaveta de legumes e verduras possui iluminação em LED que simula a luz solar, potencializando os nutrientes do alimentos, especialmente as vitaminas C e D.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.