Confira como fazer portabilidade de financiamento da casa própria

As possibilidades para transferência de dívida imobiliária vêm crescendo no Brasil e a tendência é que isso se mantenha para 2020. Isso acontece no cenário recente de juros baixos no País, algo não tão conhecido ainda por aqui, mas que torna os contratos mais baratos.

Com isso, há, neste momento, uma disputa entre os bancos para que novos clientes sejam captados, principalmente para renegociação de financiamentos antigos, que foram realizados com taxas mais altas - em períodos que a Selic estava na casa dos dois dígitos.

“Temos uma melhora da economia, que se reflete na oferta de imóveis e de crédito imobiliário. A redução da taxa de juros teve impacto na queda da taxa das operações de crédito”, afirmou o chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) do Banco Central, João André Calvino Marques Pereira.

Veja os principais pontos a serem considerados na hora de optar - ou não - pela transferência.

Como funciona a portabilidade