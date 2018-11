Confira o que os shoppings prepararam para a Black Friday 2018

Para comemorar a Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira, 23, os shoppings de São Paulo prepararam ofertas e, também, opções de entretenimento para os clientes. Produtos campeões de vendas podem chegar a 90% de desconto, como a Cafeteira Inissia Nespresso (R$ 17,49) e o celular Galaxy S8 (R$ 339,90).

Para entreter os consumidores, os empreendimentos prepararam diversas atrações, de apresentações musicais e circenses até game de realidade aumentada.

Shoppings Eldorado, Pátio Paulista e Metrô Itaquera

Os três shoppings farão promoções exclusivas por um game de realidade aumentada, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Para participar, basta fazer o download do aplicativo do shopping e acessar o jogo. Com alvos espalhados pelos pisos dos estabelecimentos, os clientes poderão “capturar” os descontos. O aplicativo ainda enviará ofertas divulgadas em horários específicos. Assim que o push aparecer na tela, o consumidor deve se dirigir ao local indicado do shopping para aproveitar a oferta. As promoções podem chegar a até 90% de redução do valor original.

No Shopping Eldorado o destaque fica por conta da Cafeteira Inissia Nespresso, que estará com 90% de desconto, e custará R$ 17,49. Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. 23 e 24/11, 10h/22h; 25/11, 14h/20h.

No Shopping Metrô Itaquera, o Galaxy S8, também com 90% de desconto, estará por R$ 339,90. Av. José Pinheiro Borges, Itaquera. 23/11, 7h/23h; 24/11, 10h/22h; 25/11, 11/22h.

Já no Shopping Pátio Paulista, a Lava e Seca Prime Touch 11kg da LG, custará R$ 309,90. R. 13 de Maio, 1947, Bela Vista. 23/11, 9h/23h; 24/11,10h/22h; 25/11, 14h/20h.

Shoppings Cidade São Paulo, D, Tietê Plaza e Grand Plaza Shopping

A rede criou um site para disponibilizar promoções em produtos e serviços nos shoppings. Para ficar por dentro, basta acessar o site entre 19 e 25/11. Serão ofertados itens dos mais variados segmentos, com destaque para artigos eletroeletrônicos. Além dos descontos, o cliente poderá escolher a opção de retirar nos shoppings a mercadoria comprada pela internet uma hora depois de confirmada a compra. Um dos destaques no preço é a limpeza de pele profunda da Premier, no Shopping Cidade São Paulo, de R$ 480 por R$ 120.

Shopping Cidade São Paulo: Av. Paulista, 1.230, Bela Vista. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

Shopping D: Av. Cruzeiro Do Sul, 1.100, Canindé. 10h/22h (dom. e fer. 14h/20h).

Shopping Tietê Plaza: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Jd. Iris. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

Shopping Grand Plaza Shopping: Av. Industrial, 600 - Centro, Santo André. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

Shopping Anália Franco

Para atender todos os clientes na Black Friday, o Shopping Anália Franco vai funcionar até as 23h nesta sexta-feira, 23. As lojas participantes terão bexigas personalizadas na vitrine para sinalizar as ofertas e promoções de até 70% de desconto. Os consumidores também poderão achar dicas de produtos bons e baratos achados pelas consultoras de moda do Blog do Anália, que postarão dicas no Instagram do shopping durante todo o dia. Descontos e promoções estão listados no site. O destaque nos preços é do Amplificador Bluetooth Imaginarium, com 74% de desconto, que custará R$ 129,90. Av. Reg. Feijó, 1.739/40, Tatuapé. 10h/22h.

Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé

Os empreendimentos do Complexo Tatuapé preparam ofertas especiais entre os dias 23 e 25 de novembro nos setores de calçados, roupas, acessórios, brinquedos, produtos de informática e artigos para casa. Para ajudar os clientes a escolher o que comprar, os influenciadores digitais Lucas Nogueira (@estranhooqq) e Dani Rodriguez (@danirodriguez) vão visitar as lojas em busca de bons descontos e tudo será compartilhado nas redes sociais do Complexo Tatuapé.

Shopping Metrô Tatuapé: R. Melo Freire, s/nº, Tatuapé. 10h/22h (dom. e fer. 11h/22h).

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé: R. Gonçalves Crespo, 78, Tatuapé. 10h/22h.

Shopping Vila Olímpia

Além de descontos de até 70% em itens como roupas, acessórios e brinquedos, os clientes do Shopping Vila Olímpia poderão assistir apresentações de uma banda pelos corredores do empreendimento. O destaque nos preços é um patins, na Coleciona Brinquedos, de R$ 269,99 por R$ 79,99.

R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia. 10h/22h.

Morumbi Shopping

O shopping participa da Black Friday com descontos de até 70% em mais de 200 lojas e restaurantes. O horário de funcionamento também será especial para a data, das 10h às 23h. As promoções, como o Óculos Solar Dior Reflected, na Mitani, de R$ 1.758,00 por R$ 1.054,00, estão disponíveis no site especial do evento.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias. 10h/23h.

Park Shopping São Caetano

Os clientes que estiverem participando da promoção de Natal do shopping terão direito a concorrer a 15 vales-presentes no valor de R$1.000 cada durante o dia 23/11. Os sorteios ocorrerão às 12h30, 16h30 e 19h30. Nas compras com cartões Ourocard e Ourocard Elo, o participante ganha cupons adicionais. Para entreter os clientes durante as compras, também haverá apresentações de circo pelos corredores e ações surpresas.

Al. Terracota, 545, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul. 8h/23h.

​Shopping Ibirapuera

A Black Friday do Shopping Ibirapuera vai ocorrer durante os dias 23, 24 e 25/11. Nas datas, mais de 150 lojas apresentam produtos com até 70% de desconto. Um dos destaques de preço é o short doll da marca de lingerie Valisère, de R$ 219 por R$ 89,90. Os clientes ainda poderão participar da brincadeira da Roleta Premiada e ganhar diversos brindes, como vale-estacionamento e vouchers de descontos das lojas.

Av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis. 10h/22h (dom. e fer. 11h/22h).

​Shopping Metrô Tucuruvi

Mais de 50 lojas de diferentes segmentos participarão da Black Friday, entre os dias 23 e 25/11. Os descontos chegam a até 80% e estarão identificados com sinalizadores nas entradas das lojas participantes. Para ajudar nas compras, dez Papais Noéis chegarão ao shopping no dia 23 e circularão pelas lojas, entre 15h e 19h. O shopping também preparou uma revista especial com os descontos, que será distribuída com doces como brinde para os visitantes.

R. Paranabi, 218/224, Tucuruvi. 23/11, 9h/22h; 24/11: 10h/22h; 25/11, 14h/20h.

​Shopping Granja Vianna

Para a Black Friday, o shopping preparou a apresentação de 20 Papais Noéis que chegarão ao shopping no dia 23/11, das 15h às 16h. Nesta sexta-feira, o horário de funcionamento será ampliado e será das 10h às 23h. Além disso, a blogueira Ingreed Leite (@diihleite) vai dormir no empreendimento para contar os detalhes dos preparativos do evento no perfil do Shopping Granja Vianna no Instagram.

Rodovia Raposo Tavares, km 23,5. 23/11, 10h/23h; 24/11, 10/22h; 25/11, 14h/20h.

Shoppings Top Center, Internacional Shopping, Morumbi Town Shopping, Mais Shopping e Light

Os empreendimentos prepararam uma agenda movimentada para os clientes durante a semana da Black Friday. Até o dia 25/11, além dos descontos oferecidos pelas lojas, quem visitar o shopping poderá participar dos “premiadores automáticos”. No Furacão de Prêmios, o cliente entrará em uma cabine com uma grande corrente de ar e tentará apanhar um dos diversos cupons com prêmios e grandes descontos. A atração estará disponível nos Shoppings Light (23/11), Internacional Shopping (23 a 25/11) e Morumbi Town (21 a 24/11).

Nos Shoppings Top Center (23/11), Mais (23/11) e Internacional Shopping (23 a 25/11), os visitantes vão girar uma roleta para ganhar brindes. Nestes mesmos shoppings, os clientes ainda poderão participar de divertidas ações em parceria com a Rádio Metropolitana, no dia 23/11.

Top Center: Av. Paulista, 854, Bela Vista. 9h/21h (dom. e fer., 11h/21h).

Internacional Shopping: Rodovia Presidente Dutra, saída 225, s/nº, Itapejica, Guarulhos. 7h/23h. (dom. e fer., 10h/21h).

Morumbi Town Shopping: Av. Giovanni Gronchi, 5.930, V. Andrade. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

Mais Shopping: R. Amador Bueno, 229, S. Amaro. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

Shopping Light: R. Cel. Xavier de Toledo, 23, Centro. 10h/22h (dom. e fer. 12h/18h).

Acesso Liberado

O Estado vai liberar aos leitores todo o conteúdo de seu portal durante a edição da Black Friday de 2018, que ocorre no dia 23/11. A cobertura especial vai começar na meia-noite do dia 23 e permanecerá até 0h01 de 24/11.

Os leitores vão contar com cobertura em tempo real, transmissões ao vivo dos repórteres da editoria de economia e informações exclusivas desta que é a principal temporada de compras do ano no Brasil, atrás apenas do Natal.