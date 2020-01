Confira os próximos passos da candidatura do Brasil à OCDE

BRASÍLIA - Os Estados Unidos formalizaram nesta quarta-feira, 15, o apoio à entrada do País na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Uma carta com o pedido para priorizar o Brasil foi apresentada pelos americanos em reunião do Conselho da OCDE com representantes dos países membros nesta manhã, em Paris.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo, previu que o Brasil concluirá o processo de adesão à organização ainda na primeira administração Jair Bolsonaro.

Confira os próximos passos da candidatura brasileira: