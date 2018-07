Conglomerado 3M vai cortar 1,8 mil empregos

O conglomerado industrial norte-americano 3M Co. está cortando 1,8 mil empregos e pedindo que alguns funcionários aceitem tirar licença não remunerada ou férias neste mês, informou o Wall Street Journal. Veja também: Desemprego, a terceira fase da crise financeira global Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O jornal Minneaopolis Star Tribune disse na última sexta-feira que a companhia também atrasará o pagamento de bonificações de 2009. Uma porta-voz do grupo não foi encontrada para comentar o assunto. No terceiro trimestre do ano, a empresa disse que iria eliminar mil posições. Da mesma maneira que muitas outras fabricantes, a 3M tem visto a demanda por muitos de seus produtos diminuir por causa da crise.