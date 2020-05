Congresso deve derrubar veto de Bolsonaro a reajuste de servidores, diz relator

BRASÍLIA - Relator do projeto de socorro a Estados e municípios, o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) avalia que o Congresso Nacional deverá derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo que livra categorias de servidores do congelamento de salários até o fim de 2021. "Acho difícil não derrubar", disse Pedro Paulo em mensagem ao Broadcast.

"Até porque para não derrubar seria necessário um presidente que conversasse com a sociedade, com o servidor público, com o Congresso, e não apenas reclamar e brigar. Assim, não se consegue nada, só derrotas", acrescentou o deputado.

Bolsonaro disse que até quarta-feira deve sancionar o projeto de socorro aos Estados com o veto à possibilidade dos reajustes. Ele afirmou que conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que vai "atendê-lo 100%".

Como mostrou o Estado, o projeto foi aprovado no Senado com o aval do próprio presidente para beneficiar o funcionalismo, principalmente da área de segurança, atropelando a orientação do ministro Guedes de garantir essa contrapartida ao socorro de R$ 125 bilhões aos Estados e municípios.

O ministro ficou irritado com a orientação dada pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), avalizando a flexibilização e reclamou com o presidente. Bolsonaro conversou com Guedes sobre a possibilidade de veto antes de uma entrevista concedida na semana passada em que anunciou a intenção de seguir a orientação da equipe econômica para manter o congelamento até 2021.

O congelamento integral garante economia de R$ 130 bilhões para União, Estados e municípios. Da forma como foi aprovado no Congresso, o texto dá alívio de apenas R$ 43 bilhões.