Congresso e Casa Branca chegam a acordo sobre ajuda a montadoras Democratas do Congresso norte-americano e a Casa Branca chegaram a um acordo para um pacote de ajuda às montadoras de veículos orçado entre 15 bilhões e 17 bilhões de dólares, informaram dois assessores legislativos na sexta-feira. O desenho do pacote foi obtido após altos executivos pedirem ajuda ao Parlamento e dados da economia norte-americana mostrarem que mais de 533 mil empregos foram cortados no país em novembro, a maior queda mensal em 34 anos. "Legisladores Democratas e a Casa Branca chegaram a um acordo," afirmou um assessor. Outra fonte afirmou que os negociadores tinham "concordado em princípios para avançar, mas os detalhes ainda seriam trabalhados." Mais conversas são esperadas para este sábado com os votos do Congresso a um projeto de lei marcado para a próxima semana. A quantia temporária é muito menor do que os 34 bilhões e dólares em empréstimos pedidos nesta semana por General Motors, Ford Motor e Chrysler , mas pode mantê-las funcionando no próximo ano. Daniel Weiss, membro do Centro para o Progresso Americano, afirmou esperar que os legisladores democratas tentem liberar mais dinheiro para as montadoras após novos encontros e a posse de Barack Obama como presidente em 20 de janeiro. "Um acordo de empréstimo de curto prazo é como colocar um Band-aid em uma hemorragia, e eles ainda terão que tentar salvar o paciente em janeiro", disse Weiss. As montadoras afirmam que precisam de ajuda para sobreviver a uma grande queda nas vendas, impulsionada primeiro pela crise de crédito e agora, pela recessão. Em audiências nesta semana, muitos legisladores estavam céticos quanto à viabilidade das montadoras, argumentando que elas falharam no passado no corte de gastos, produzindo carros "beberrões" de gasolina e privando-se de criar automóveis inovadores que os consumidores gostariam de comprar.