Conheça a 'Estadão Conectado', nova newsletter exclusiva para assinantes

Quem assina a versão impressa ou digital do Estadão já pode se inscrever para receber nossa nova newsletter, a 'Estadão Conectado'. Ela chega no começo das manhãs de segundas a sextas-feiras, na sua caixa de entrada de e-mail, com um resumo das principais notícias e análises para você começar seus dias por dentro do que mais importa. Clique aqui para se inscrever.

Além dos destaques da política e economia no Brasil e no mundo, o boletim faz uma seleção exclusiva das reportagens de destaque do Estadão sobre comportamento, cultura, tecnologia, ciência e esporte. Na seção 'Para relaxar', você recebe mais algumas dicas sobre entretenimento, gastronomia, viagem, carros, entre outros assuntos.

Antes de o lançamento chegar a todos os nossos assinantes, um grupo selecionado recebeu as primeiras edições da newsletter, opinou e nos ajudou a deixá-la ainda melhor. Assim como a 'Pílula' - nossa newsletter noturna recém-lançada, que você pode conhecer e assinar aqui -, a nova 'Conectado' faz parte do processo de transformação digital do Estadão em várias plataformas. Os novos cadastrados também podem mandar suas impressões: é só clicar na pesquisa que aparece ao final do e-mail.

Resumido e com qualidade

Newsletters são uma opção resumida adotada por veículos de comunicação de todo o mundo para facilitar o dia a dia de seus leitores. Para quem não tem tempo a perder, são uma ótima fonte de informação que pode ser acessada em poucos minutos pelo computador ou celular. A Conectado substitui nossa antiga 'Saiba Agora' com muito mais conteúdo, design repensado para esse formato e a qualidade de sempre do jornalismo do Estadão.

Se você ainda não é assinante, também pode receber nossas outras newsletters abertas a todos os leitores. No total, são 16 opções de boletins enviados por e-mail com seus assuntos preferidos. Conheça todas aqui.