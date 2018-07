Conheça o perfil das companhias Oi e Brasil Telecom A Telemar Participações (Grupo Oi) confirmou nesta quinta-feira, 10, as negociações em andamento para a compra da Brasil Telecom Participações. De acordo com notícias publicadas nesta quinta, o grupo Telemar/Oi teria oferecido R$ 4,8 bilhões pela Brasil Telecom. A fusão, criaria o maior grupo de telecomunicações do País, é apoiada pelo governo, que já acenou que pode rever o Plano Geral de Outorgas (PGO) para permitir a união das empresas. Conheça as empresas envolvidas no negócio: Brasil Telecom ---> Presta serviços de telefonia fixa local e de telefonia celular no Distrito Federal e em mais nove Estados e oferece, para todo o País, serviços de longa distância nacional e internacional com o código 14 ---> Também compõem o Grupo Brasil Telecom o iG e o iBest, que juntos fazem da empresa a maior provedora de internet da América Latina ---> Conta com 8,4 milhões de linhas fixas em serviço e a segunda maior base de acessos banda larga da América Latina (1,3 milhão de acessos) ---> Foi a primeira operadora de telefonia fixa brasileira resultante da privatização do Sistema Telebrás a listar ADRs (American Depositary Receipts representativos de ações preferenciais) na Bolsa de Nova York (NYSE), em 2001 ---> O Ebitda - geração operacional de caixa da empresa - consolidado no 3º trimestre de 2007 foi de R$ 970,1 milhões ---> No mesmo período, o lucro líquido da companhia foi de R$ 150,3 milhões Telemar/Oi --->É a maior companhia de telecomunicações do Brasil em faturamento e número de telefones instalados --->Seus serviços abrangem telefonia fixa, telefonia móvel, comunicação de dados, internet e televisão por assinatura --->Detém a concessão para operar em telefonia fixa local em 16 Estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste e autorização para prestar serviços de mobilidade em 17 Estados - os mesmos 16 com o acréscimo de São Paulo, para o qual arrematou licença em setembro de 2007, em leilão promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ---> A Oi também atua com autorização em todo o território nacional na prestação de serviços de comunicação de dados, internet e longa distância, com o código 31 ---> No fim de setembro de 2007, a companhia tinha 30,6 milhões de usuários, dos quais 14,3 milhões em telefonia fixa, 14,9 milhões em telefonia móvel e 1,4 milhão na banda larga com o Oi Velox ---> O Ebitda - geração operacional de caixa da empresa - consolidado no 2º trimestre de 2007 foi de R$ 267 milhões ---> No mesmo período, o lucro líquido da companhia foi de R$ 102 milhões ---> Em junho de 2007, a companhia possuía 8.539 funcionários