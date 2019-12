China e EUA confirmam acordo comercial

O presidente americano, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira, 13, que o país chegou a um acordo inicial "muito amplo" com a China. Por isso, a elevação de tarifas de 10% para 15% sobre cerca de US$ 156 bilhões em bens, que estava prevista para o próximo domingo, não entrará em vigor. "Nós vamos começar as negociações da fase 2 do acordo imediatamente, em vez de esperar até depois das eleições de 2020", escreveu o republicano no Twitter.

Trump acrescentou que as tarifas existentes de 25% sobre cerca de US$ 250 bilhões em bens da China continuarão "como estão", mas o restante das importações do país terá alíquota de 7,5%.

"Este é um acordo incrível para todos!", comemorou Trump. Ele afirmou que a China concordou com "muitas mudanças estruturais" e compras "massivas" de produtos agrícolas, energia e bens manufaturados, "além de muito mais".

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019