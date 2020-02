‘Conseguimos pegar o melhor do mundo bancário e das fintechs’

Na guerra entre fintechs e grandes bancos pela atenção do cliente, o Inter não tem lado. Oferece conta digital gratuita e um “super aplicativo” para vender produtos do varejo tradicional, similar às principais empresas digitais do mundo, como Alibaba e WeChat. Mas continua a trabalhar com serviços bancários tradicionais em áreas como crédito imobiliário e investimentos.

Essa combinação tem atraído 13 mil novos correntistas por dia útil, total de 4 milhões de clientes. Ao longo de 2019, o presidente, João Vitor Menin, afirmava que atingir esse número era a principal meta para o ano, o que faria do Inter o sexto maior banco do País. Para 2020, o objetivo é chegar a 8 milhões.

O Inter conseguiu atingir a meta de ser o sexto maior banco do País?

O Nubank fala que o 6.º lugar é deles.

O Inter é fintech ou banco tradicional?

Existe a possibilidade de internacionalizar o banco?

Quais são as metas para 2020?

Não sei. Para ser sincero, atingimos a nossa meta de ter 4 milhões de correntistas. Mas não conferi se outros bancos foram ultrapassados. O número de correntistas foi alcançado, então, acho que sim. Difícil o Banrisul (6.º maior do País) ter crescido o número de correntistas em velocidade diferente dos últimos cinco anos.Nubank não é banco, é arranjo de pagamentos. Tem outra legislação, são coisas diferentes. Não estou falando em ter mais clientes, e sim mais correntistas.Criamos um segmento novo que não é fintech nem banco. Essa intercessão do mundo tech com o bancário pode ser chamada de banco digital. Existe uma solução bancária completa, digital e gratuita, mas também tem uma solução para serviços não bancários. A gente conseguiu pegar o melhor desses dois mundos.Do ponto de vista mercadológico, não tem necessidade de expandir para fora porque moramos em um país de dimensões continentais e com concentração bancária. Um primeiro passo nesse sentido foi ter o Softbank (grupo de investimento japonês) como acionista, uma empresa tecnológica, global e com ecossistemas em várias partes do mundo. Internacionalização é mais estar em outros ecossistemas do que ter mais correntistas. E a gente não vê escassez de novos correntistas ou dificuldade de crescimento (no País). (Expandir) Vai acontecer, um dia. Qualquer empresa de serviços tem de pensar em romper fronteiras.Mantendo o ritmo de crescimento atual, de 13 mil novas contas por dia útil, poderíamos chegar a 8 milhões de contas até o fim do ano.