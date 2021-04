Conselho de administração da Petrobrás escolhe Joaquim Silva e Luna para presidir companhia

RIO - O conselho de administração da Petrobrás elegeu nesta sexta-feira, 16, a nova diretoria da empresa. Além do general da reserva Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência, tomaram posse quatro diretores. Eles vão substituir os executivos que deixaram a empresa junto com o ex-presidente Roberto Castello Branco.

A aprovação de Silva e Luna para a chefia da estatal acontece após a realização da assembleia extraordinária de acionistas, ocorrida na segunda, 12, na qual foram escolhidos os novos integrantes do conselho de administração, incluindo o próprio Silva e Luna.Pelo estatuto da Petrobrás, o nome escolhido para ser o presidente da empresa precisa, necessariamente, estar entre os conselheiros selecionados.

Foram eleitos os diretores Rodrigo Araujo Alves (Financeiro e Relações com Investidores); Cláudio Rogério Linassi Mastella (Comercialização e Logística); Fernando Assumpção Borges (Exploração e Produção) e João Henrique Rittershaussen (Desenvolvimento da Produção). Todos são funcionários de carreira da Petrobrás.

Além deles, foram reconduzidos Nicolás Simone (Transformação Digital e Inovação); Roberto Furian Ardenghy (Relacionamento Institucional e Sustentabilidade) e Rodrigo Costa Lima e Silva (Refino e Gás Natural).

Quem é Silva e Luna

O general do Exército Joaquim Silva e Luna, indicado por Jair Bolsonaro, é considerado um quadro próximo do presidente da República. No comando da Itaipu - seu último cargo-, usou o orçamento da hidrelétrica binacional para fazer várias obras, incluindo uma ponte que liga Brasil e Paraguai, o que agradou a Bolsonaro. Luna é tido como alguém de perfil discreto e pacificador.

Ele substitui o economista Roberto Castello Branco, que foi criticado por Bolsonaro pela constante alta dos preços dos combustíveis.

Pressionado pelos caminhoneiros, uma importante base de apoio eleitoral, Bolsonaro anunciou repentinamente a nomeação de Luna em 19 de fevereiro, para evitar uma paralisação da categoria na proporção do que aconteceu em maio de 2018.

Ingerência política

A decisão de Bolsonaro provocou uma queda das ações da Petrobrás diante do temor do mercado financeiro de uma ingerência política dentro da estatal. Bolsonaro disse que não interferiria na política de preços, mas, ao mesmo tempo, insinuou a possibilidade de mudar a política de preços da petrolífera.

Pouco após o anúncio de seu nome, o general disse ao Estadão que era necessário “equilibrar as atenções” entre os interesses de acionistas e investidores da empresa e os da sociedade, que sente o reflexo de ações da empresa, como os reajustes de combustíveis e de gás./ COM INFORMAÇÕES DE AGÊNCIAS INTERNACIONAIS