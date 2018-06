Conselho elege Pedro Parente como presidente global da BRF

O conselho da BRF elegeu nesta quinta-feira, 14, Pedro Parente para a posição de presidente global da companhia alimentícia. A notícia foi divulgada após o fechamento do mercado, justamente no dia em que, na expectativa de indicação do ex-presidente da Petrobrás, as ações da BRF subirem 3,32% (BRF-ON). Pedro Parente passa agora a acumular os cargos de presidente global e presidente do conselho de administração da empresa.

Como antecipado pelo Estadão/Broadcast, Conselheiros da BRF se reuniram na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, para deliberar no mesmo sobre a indicação de Pedro Parente ao cargo de presidente.

A cadeira era até então ocupada por Lorival Luz Jr., que assumiu interinamente a gestão após a renúncia de José Aurélio Drummond Jr., após quatro meses no cargo.

Posse. A BRF informou que, com a conclusão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República de que não existe conflito de interesse no exercício imediato do cargo de diretor presidente global da BRF (Global Chief Executive Officer - CEO Global) pelo executivo Pedro Parente, ele está desimpedido para exercer o cargo. Com isso, sua posse ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 18 de junho.

Parente foi aclamado presidente do conselho de administração da BRF no dia 26 de abril, em uma assembleia de acionistas que durou mais de nove horas em Itajaí (SC).

Pedro Parente renunciou ao cargo de presidente da Petrobrás no dia 1º dia de junho após movimentação do Palácio do Planalto e de lideranças do Congresso para reduzir os preços da gasolina e do gás, depois do congelamento do preço do diesel, e pelo interesse do governo e de parlamentares nos R$ 100 bilhões do leilão dos barris de petróleo excedentes do pré-sal para bancar novos subsídios.

O executivo é visto pelo mercado como um nome positivo que poderá ajudar a empresa a navegar com mais tranquilidade o atual momento de dificuldades, após uma série de percalços enfrentados nos últimos tempos, como a greve dos caminhoneiros e a sobretaxação das importações de carne de frango do Brasil, pela China - um importante comprador da oferta brasileira. / COM FÁTIMA LARANJEIRA