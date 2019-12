Conselho estabelece que diretores de fundos de pensão serão escolhidos por processo seletivo

Diretores de fundos de pensão serão escolhidos por processo seletivo e terão que apresentar qualificação técnica. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) em reunião na semana passada.

O conselho é presidido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje, a escolha da diretoria é feita conforme o estatuto de cada instituição, geralmente por eleição ou indicação.

“A escolha da diretoria continuará conforme definido em estatuto, reforçando apenas a importância de se ter um processo que assegure a qualificação técnica de todos os membros da diretoria, independentemente de serem indicados pelos participantes ou patrocinadores”, afirmou o Ministério da Economia, em nota.

A resolução do CNPC estabelece eleição para o conselho deliberativo, que também deverá ter composição paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores. Caberá aos representantes dos patrocinadores a indicação do presidente do conselho deliberativo.

Além de Guedes, o CNPC é formado por representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Casa Civil, secretarias do Ministério da Economia e dos patrocinadores e assistidos de fundos de pensão.