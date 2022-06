Conselho Europeu fecha proposta que pode afetar vendas do Brasil

O Conselho Europeu, que define as prioridades políticas da União Europeia, deu ontem mais um passo para limitar a importação de commodities cuja produção tenha origem em áreas desmatadas. O órgão chegou a uma proposta que estabelece regras de vigilância para quem vende ao bloco óleo de palma, carne bovina, madeira, café, soja e cacau – medida que pode atingir, sobretudo, Brasil e Indonésia.

O texto ainda será debatido no Parlamento europeu, mas não precisa passar pelo Congresso de cada país do bloco. Os membros da União Europeia também precisarão definir as penalidades em caso de não cumprimento da medida.

“Existe um espaço de manobra ainda. Há grupos de lobby que buscam influenciar os deputados europeus e também trabalham nas capitais nacionais”, afirma Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV. “Isso pode ter um impacto lá na frente, mas não chegará a ser generalizado, porque cada país definirá como lidar com essa nova realidade”, acrescenta.

O ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Welber Barral, porém, diz acreditar que os produtores brasileiros acabarão tendo de se adaptar para evitar eventuais barreiras.