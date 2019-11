Consumidores brasileiros focam em smartphones na Black Friday 2019

A pouco menos de um mês da Black Friday 2019, que acontece em 29 de novembro, os consumidores brasileiros já pesquisam produtos de interesse e se preparam para o tradicional período de compras. Consolidado como uma das datas mais esperadas do ano, o evento, que nasceu nos Estados Unidos, tem mobilizado cada vez mais pessoas no Brasil.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Promobit, plataforma especializada em descontos e promoções, 47% dos 1.500 entrevistados estão de olho nos smartphones, campeão de atenções. Segundo a pesquisa, os brasileiros vão apostar em produtos com ticket médio mais alto neste ano: 45% dos entrevistados pretendem gastar acima de R$ 1.500, com 7% deles podendo ultrapassar até mesmo R$ 5.000.

Um dos motivos apontados para isso é a liberação de R$ 500 do saldo do FGTS. Atrás dos consumidores que projetam gastos acima de R$ 1.500, 31% pretendem desembolsar de R$ 500 a R$ 1.500 e 19% devem gastar entre R$ 150 a R$ 500.

Já em relação aos produtos visados, para a maioria dos entrevistados (47%), a intenção é utilizar o dinheiro para a compra de um celular novo. Logo atrás, 39% dos entrevistados estão atrás dos games e consoles; interesse sucedido pela busca por computadores e notebooks (37%), roupas e calçados (35%) e Smart TV (32%). Como as pessoas pretendem comprar mais de 1 produto, a pesquisa permitiu que fossem assinaladas mais de uma opção. Veja abaixo a lista: