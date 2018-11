Consumidores pretendem gastar mais de R$ 500 em compras online na Black Friday

Os consumidores brasileiros pretendem gastar mais de R$ 500 durante a Black Friday em compras online. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo site blackfriday.com.br. De acordo com o levantamento, 70% dos consumidores pretendem gastar acima do valor em produtos para uso próprio.

A pesquisa realizada pelo site colheu informações de 1.137 internautas durante o mês de outubro. Entre os que afirmaram que vão às compras online na data, 47% responderam que gastarão mais de R$ 1.000. Apenas 3% dos usuários entrevistados disseram não planejam fazer gastar no período.

Para o diretor do site organizador da pesquisa, Ricardo Bove, os valores gastos pelos consumidores têm a ver com os produtos priorizados durante as promoções. O comportamento de consumo também revela a boa aderência do público brasileiro à Black Friday.

“O ticket médio, que é a média do valor gasto por pedido, aumenta em 30% durante a Black Friday em comparação com o dia normal. Isso acontece muito pela característica dos produtos que são comercializados, como smartphones e eletrodomésticos, que o consumidor tem que se preparar para comprar e aproveita os preços baixos. Isso demonstra que o consumidor compreende a data como um período de preços mais baixos”, explicou o diretor.

Outro motivo que explica os valores identificados na pesquisa é a idade dos consumidores. Entre os usuários entrevistados, 70% tinham mais de 35 anos. Desses, 40% tinham entre 45 e 64 anos.

“O movimento que percebemos é que as pessoas com mais idade têm capacidade financeira para realizar compras com tickets mais elevados, característica desta data” explicou Bove.

Consumo feminino

Outro dado da pesquisa aponta que as mulheres são maioria no comércio virtual na Black Friday. O resultado obtido para a data, de 53% de mulheres, segue o padrão de consumo pela internet durante o resto do ano, onde elas já são maioria.

“Historicamente, as mulheres são maioria entre os consumidores online. Elas representam entre 52 e 55% do total de consumidores, que hoje é de aproximadamente 65 milhões”, disse Bove.