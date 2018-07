Consumo de álcool ultrapassa o de gasolina em 2008 As vendas de álcool superaram definitivamente as de gasolina no País. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), as distribuidoras de combustíveis venderam 15,815 bilhões de litros de etanol nos primeiros 10 meses de 2008, ou cerca de 300 milhões de litros a mais do que as vendas de gasolina pura (sem considerar os 25% de álcool anidro misturados no combustível antes de chegar aos postos). A tendência deve se manter nos dois últimos meses do ano, em virtude dos baixos preços do álcool mesmo em período de entressafra. O crescimento das vendas de etanol vem sendo sentido pelas distribuidoras desde o início do ano, mas só em outubro o combustível ultrapassou seu principal concorrente na média anual de vendas. O consumo de gasolina A (sem álcool) foi de 15,506 bilhões de litros nos primeiros dez meses de 2008. Segundo a ANP, as vendas de álcool hidratado até outubro foram 44,9% superiores ao verificado no mesmo período do ano anterior. O Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom) estima que, no acumulado do ano, o crescimento seja de 39,95%, para 13,110 bilhões de litros. Outros 6,233 bilhões de litros de álcool anidro devem ser misturados à gasolina, totalizando vendas de 19,343 bilhões de litros de etanol.