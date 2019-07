Conta de luz em São Paulo tem reajuste médio de 7,03%

As tarifas de energia dos clientes da Enel Distribuição São Paulo sofrerão reajuste médio de 7,03% a partir desta quinta-feira, 4. A revisão tarifária foi aprovada nessa terça-feira, 2, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A revisão tarifária ocorre a cada quatro anos e é prevista nos contratos de concessão para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da companhia.

A concessionária Enel atende 7,2 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista. Para os consumidores de baixa tensão, o reajuste proposto é de 6,48%. Já para as indústrias e grandes comércios o valor proposto é de 8,46% e o efeito médio para o consumidor será de 7,03%.

Segundo a Enel, o principal fator que influenciou a revisão deste ano foi o aumento do custo com a aquisição de energia, que foi impactado “pelos elevados custos da geração de energia térmica no Brasil, uma vez que o nível dos reservatórios das hidrelétricas estiveram baixos nos últimos anos". Além disso, a empresa também citou o custo de energia da Usina Hidrelétrica de Itaipu, "em função do aumento da variação cambial em relação ao dólar”.