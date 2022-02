Valores a receber no BC: Veja como ter conta Gov.br nível ouro ou prata

O Banco Central disponibilizou na segunda-feira, 14, o site para pessoas físicas e jurídicas realizarem consultas sobre ‘dinheiro esquecido’ em contas bancárias vinculadas ao CPF ou CNPJ. Para este estágio, não é necessário login, apenas com o documento e a data de nascimento já é possível verificar se existe alguma quantia para receber.

Porém, caso haja valores a serem sacados, o beneficiário deverá voltar ao sistema na data informada e se autenticar na página com um login do Gov.br, do governo federal.

O governo federal disponibiliza três tipos de logins Gov.br, mas apenas dois são aceitos para o saque do "dinheiro esquecido": o "prata" e o "ouro". O login "bronze" funciona para outros serviços, mas não neste.

O login Gov.br não precisa ser criado a cada vez que você vai acessar certos serviços do governo federal. Uma vez que você cadastra seu login Gov.br, ele já pode ser usado em alguns serviços, como o saque do "dinheiro esquecido". Se você criou seu login Gov.br no nível "bronze" e quer promovê-lo a "prata" ou "ouro", veja mais abaixo como proceder.

Qual a diferença entre os login "bronze", “prata” ou “ouro” no Gov.br?

De acordo com a página oficial do governo federal na internet, os diferentes níveis refletem as características de segurança do login. Além disso, o que poderá ser feito com o login também varia a partir do quão segura é a validação utilizada pelo usuário.

Como criar um login padrão "bronze", “prata” ou “ouro” no Gov.br?

Nível Bronze

Este não serve para acessar o sistema para dados do Sistema Valores a Receber (SRV). A autenticação deste nível conta com quatro possibilidades à escolha do cidadão:

Cadastro via formulário online para validação junto à Receita Federal

Cadastro via formulário online para validação junto ao INSS

Cadastro presencial em agências do INSS

Validação de dados presencialmente em postos do Denatran

Nível Prata

Este é o primeiro nível aceito para o SRV. A autenticação deste nível conta com três possibilidades à escolha do cidadão:

Validação facial por meio do aplicativo Gov.br, para conferência da foto nas bases de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Validação via internet banking de um banco credenciado

Validação com usuário e senha do Sigepe, se for servidor público

Nível Ouro

Também aceito para o SRV. A autenticação deste nível conta com duas possibilidades à escolha do cidadão:

Validação facial por meio do aplicativo Gov.br, para conferência nas bases de dados da Justiça Eleitoral

Validação por meio de certificado digital

Como aumentar o nível de segurança do login do Gov.br?

Para aumentar o nível de segurança do login no Gov.br é necessário acessar o aplicativo de celular do site do governo federal e ir na parte chamada “Selos de Confiabilidade”. Antes disso, logo na tela inicial, o próprio app já exibe uma mensagem para, caso você queira aumentar o nível de segurança, acessar a janela correta.