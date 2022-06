Contas do governo têm superávit de R$ 28,6 bi em abril, melhor resultado para o mês na história

BRASÍLIA - As receitas do governo federal superaram as despesas em R$ 28,6 bilhões em abril, sem contar os gastos com juros, informou nesta terça-feira, 14, a Secretaria do Tesouro Nacional. Trata-se do melhor resultado desde 1997.

No mesmo mês do ano passado, as contas do governo registraram superávit de R$ 18,7 bilhões (atualizado pela inflação).

O superávit do mês retrasado foi maior que as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um saldo positivo de R$ 17,3 bilhões, de acordo com a pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Economia.

O resultado de abril deveria ter sido divulgado no fim de maio, mas o anúncio não aconteceu naquele momento por conta de greve do Tesouro Nacional — suspensa somente na semana passada após indicações de que não haveria reajuste para nenhuma categoria neste ano.

Nos quatro primeiros meses do ano, o resultado primário registrou superávit de R$ 79,263 bilhões, o melhor resultado desde 1997. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era positivo em R$ 40,863 bilhões.

No mesmo período do ano passado, foi registrado resultado positivo de R$ 46,6 bilhões (valor corrigido pela inflação).

Em abril, as receitas tiveram alta real de 8% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado do ano, houve alta de 12,3%. Já as despesas caíram 0,5% em abril, já descontada a inflação. No acumulado de 2022, a variação foi positiva em 5,4%.

Para o ano de 2022, o governo está autorizado a registrar déficit primário de até R$ 170,5 bilhões, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).