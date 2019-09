Contas do governo têm déficit de R$ 16,8 bi em agosto, melhor resultado para o mês em dois anos

BRASÍLIA - O caixa do governo central registrou déficit primário de R$ 16,852 bilhões em agosto, o melhor desempenho para o mês desde 2017 na série histórica, iniciada em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Em agosto de 2018, o resultado havia sido negativo em R$ 19,657 bilhões.

De janeiro a agosto, foi registrado déficit de R$ 52,124 bilhões. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 58,739 bilhões.

Em 12 meses, o governo central apresenta um déficit de R$ 115,2 bilhões - equivalente a 1,61% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de até R$ 139 bilhões nas contas do governo central.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, avaliou que o resultado primário menor no acumulado do ano em comparação com o mesmo período de 2018 é positivo, sobretudo porque o governo teve receitas extras em 2018, como a venda do fundo soberano.

“É uma notícia positiva, mas com cuidado. Enquanto o País tiver déficit não dá para comemorar nada. Esse é o sétimo ano seguido de déficit primário. A situação permanece ruim e ainda temos um ajuste fiscal a ser feito”, afirmou.

Mansueto voltou a estimar que o resultado primário deste ano será de R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões melhor que a meta de déficit de R$ 139 bilhões, devido ao empoçamento de despesas nos ministérios e ao impacto financeiro de algumas despesas apenas em janeiro de 2020.

“Mesmo com a liberação de parte do Orçamento que estava contingenciado, não significa que esses recursos serão integralmente gastos pelos ministérios”, completou.

Receitas

O resultado de agosto representa queda real de 1,3% nas receitas em relação a igual mês do ano passado. As despesas tiveram queda real de 4,3%. No ano, as receitas do governo central subiram 0,8% ante igual período de 2018, enquanto as despesas caíram 1,3% na mesma base de comparação.