Contas externas registram déficit de US$ 4,433 bi em julho, aponta BC

Após o superávit de US$ 435 milhões em junho, o resultado das transações correntes ficou negativo em US$ 4,433 bilhões em julho deste ano, informou nesta segunda-feira, 27, o Banco Central. A instituição projetava para o mês passado déficit de US$ 2,5 bilhões na conta corrente. O resultado representa o pior resultado para meses de julho desde 2014 (déficit de US$ 9,300 bilhões).

A balança comercial registrou saldo positivo de US$ 3,900 bilhões em julho, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 3,010 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 5,509 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 3,202 bilhões.

No acumulado do ano até julho, o rombo nas contas externas soma US$ 8,078 bilhões. A estimativa do BC para 2018, atualizada em junho, é de déficit em conta corrente de US$ 11,5 bilhões.

Já nos 12 meses até julho deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 15,005 bilhões, o que representa 0,76% do Produto Interno Bruto (PIB). Este porcentual de déficit ante o PIB é o maior desde maio de 2017 (0,96%).

Investimentos Diretos no País somam US$ 3,897 bilhões em julho​

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 3,897 bilhões em julho, informou nesta segunda-feira, 27, o Banco Central (BC). O resultado ficou perto do piso das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,600 bilhões a US$ 6,000 bilhões, com mediana de US$ 4,000 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de junho indicaria entrada de US$ 4,0 bilhões.

No acumulado do ano até julho, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 33,772 bilhões. A estimativa do BC para este ano, atualizada em junho, é de IDP de US$ 70,0 bilhões.

No acumulado dos 12 meses até julho deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 64,176 bilhões, o que representa 3,25% do Produto Interno Bruto (PIB).