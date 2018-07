Contra liminares, governo monta força-tarefa para garantir leilão da Cepisa

O governo montou uma força-tarefa para monitorar qualquer decisão judicial que possa impedir o leilão da Cepisa, distribuidora da Eletrobrás que atua no Piauí. O leilão da empresa está marcado para quinta-feira, 26, na sede da B3, em São Paulo. A Advocacia-Geral da União (AGU) está acompanhando em tempo real a movimentação em diversas instâncias judiciais nas quais advogados contratados pelos empregados estão atuando. Até o momento, não há impedimento para o leilão.

O sucesso da venda da Cepisa se tornou uma questão primordial para o governo. É preciso dar um sinalização positiva aos acionistas da Eletrobrás para convencê-los a votar a favor da prorrogação da prestação temporária de serviços das distribuidoras pela Eletrobrás. O prazo se encerra em 31 de julho e é preciso estendê-lo até 31 de dezembro. A assembleia está marcada para 30 de julho.

Em junho, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deferiu uma liminar determinando que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas só pode ser feita com autorização do Congresso Nacional, sempre que resultar em perda do controle acionário. O ministro ainda concedeu uma liminar específica que retira a Ceal, distribuidora que atua no estado de Alagoas, do leilão até que se resolva uma disputa entre o Estado de Alagoas e governo federal que data de 1998.

Para evitar riscos, o governo colocou dezenas de advogados e procuradores dedicados ao assunto. Entre os envolvidos estão procuradores da AGU em todo o País e consultores jurídicos dos ministérios do Planejamento, Fazenda e Minas e Energia. Também estão no plantão escritórios de advocacia que atuam pela Eletrobrás e pelo BNDES, que conduz o leilão.

Contratados por empregados, escritórios de advocacia entraram com vários pedidos para suspender o leilão, inclusive uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF). Eles tentam aplicar à Cepisa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski a respeito da autorização do Congresso para privatização de empresas.

Na última sexta-feira, a presidente do STF, ministra Cármem Lúcia, que está no exercício da presidência da República, negou pedido semelhante da Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL).

Cientes desta nova tentativa, a ministra da AGU, Grace Mendonça, e o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, devem ter reunião ainda nesta quarta-feira, 25, com o ministro Dias Toffoli, segundo apurou o Broadcast. Toffoli é o responsável pelo plantão no STF durante o recesso.

Os advogados também entraram com petição na Justiça Federal do Piauí, ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro, recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1) e um pedido no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1).

Outra ação que está no STF é a do governo do Piauí, que quer o mesmo tratamento dado pelo ministro Ricardo Lewandowski na Ceal. Trata-se de uma ação do governo de Alagoas contra a União cobrando ressarcimento pela venda da companhia e, consequentemente, redução da dívida estadual. Enquanto a disputa não for resolvida, o leilão da Ceal não pode ocorrer.

A Cepisa será a única das seis distribuidoras da Eletrobrás que será leiloada amanhã, 26. As outras, que atuam no Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, irão a leilão no dia 30 de agosto, após a aprovação de um projeto de lei que equaciona pendências das empresas. Até lá, o governo espera derrubar também a decisão a respeito da Ceal.

Vencerá a disputa pela Cepisa quem oferecer o maior desconto tarifário. O lance mínimo estabelecido pelo edital é de um deságio de 60% no adicional tarifário concedido à empresa pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no ano passado. Diante das dívidas da companhia, de R$ 2,4 bilhões, a venda será por valor simbólico de R$ 50 mil.