Controle da Gafisa passa para grupo de investidores

Um grupo de investidores representado pela Planner Corretora arrematou as ações da Gafisa levadas a leilão na quinta-feira, 14, segundo apurou o Estadão/Broadcast com fontes do mercado. O negócio movimentou 14,6 milhões de ações, o equivalente a 33,67% do capital da incorporadora. Com preço de R$ 9,00 o volume financeiro chegou a R$ 131,4 milhões.

Com isso, a gestora de recursos GWI, do investidor Mu Hak You, deixou de ser o principal acionista da Gafisa, após uma gestão curta e repleta de polêmicas. A GWI detinha 49,94% de participação na companhia e agora ficará com 16,27%, segundo fontes. Nas próximas semanas, o novo bloco controlador deverá chamar assembleia para instalar novos membros no conselho de administração e também definir uma nova diretoria.

Procuradas, a Gafisa informou por meio da assessoria de imprensa que não comentará o assunto. Planner e GWI não responderam.

A explicação de bastidores para a transação é que a GWI estaria inadimplente em um investimento a termo na Gafisa intermediado pela Planner. Por conta disso, a corretora convocou Mu Hak a cobrir chamadas de margem, mas ele não teve fôlego para atender, passando a sofrer pressão para liquidar o negócio.

Numa operação a termo, o investidor compra as ações a um preço fixo, com pagamento em data futura. Se a ação sobe, o investidor ganha. Mas se cai, tem de pagar por um ativo que vale menos. Ou seja, trata-se de uma compra alavancada e, portanto, com riscos mais elevados. Por isso, as corretoras ficam com um depósito como garantia de pagamento.

A participação da GWI na Gafisa partiu de 5,1% em setembro de 2017 para o pico de 50,17% em janeiro de 2019. As compras foram aceleradas no segundo semestre de 2018. Por outro lado, as ações caíram fortemente nas últimas semanas, exigindo que a GWI aportasse mais dinheiro como garantia para cobrir suas operações a termo. Há um mês, o papel estava em R$ 16,29. Até o começo do leilão, na tarde de hoje, havia recuado para R$ 10,20. Depois disso, despencou para R$ 9,40 no fim do pregão.

A GWI tomou as rédeas da Gafisa em setembro de 2018, após assembleia que destituiu o conselho de administração. Em seguida, Mu Hak ocupou o conselho e a direção com pessoas de sua confiança. Sua estratégia foi concentrada no corte abrupto de gastos, baseado na demissão de metade dos funcionários, suspensão de lançamentos e atraso no pagamento de fornecedores.

Em paralelo, levou adiante um programa de recompra de ações pela tesouraria que desfalcou ainda mais o caixa da Gafisa, valorizando artificialmente os papéis e impulsionando seus ganhos como maior acionista no mercado financeiro. Parecia dar certo, mas a realidade bateu na porta.

Os cortes de despesas se mostraram insustentáveis e comprometeram o desempenho dos negócios. Enquanto concorrentes como Cyrela, Even e Eztec viram os lançamentos e as vendas deslancharem com o reaquecimento da economia, a Gafisa perdeu o bonde e teve queda 22% nas vendas do quarto trimestre. Nos últimos meses, fornecedores passaram a cobrar as dívidas, e a companhia sofreu, inclusive, uma ação por despejo por inadimplência do aluguel da sede.