'Conversas com a China estão indo muito bem', afirma Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta terça-feira, 8, que as conversas com a China "estão indo muito bem". Desde a última segunda-feira, 7, uma delegação americana liderada pelo vice-representante de comércio dos EUA, Jeffrey D. Gerrish, está em Pequim para dialogar com contrapartes chinesas sobre a relação comercial entre os dois países. As negociações já se estenderam para a noite desta terça-feira (pelo horário local), segundo afirmou à Reuters fonte com conhecimento das reuniões.

Pouco antes, o nº 1 da Casa Branca já havia escrito em sua conta no Twitter que os números de dados econômicos no país estão "realmente bons" e voltou a abordar o aumento das taxas de juros promovido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

"Você imagina se eu tivesse taxas de juros zero a longo prazo para brincar como o governo passado, em vez de taxas rapidamente elevadas [e] normalizadas que temos hoje", disse o republicano, referindo-se ao período de sete anos, de 2008 a 2015, em que o Fed manteve a taxa dos Fed Funds na faixa entre 0,00% e 0,25%, durante os dois mandatos do ex-presidente democrata Barack Obama. "Teria sido tão fácil! Ainda assim, os mercados estão subindo grandemente desde a eleição de 2016", alegou.