Copom mantém juro em 13,75%, mas dá sinal de redução à frente O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve nesta quarta-feira a taxa básica de juro em 13,75 por cento ao ano, em linha com expectativas do mercado. A decisão foi unânime, mas o Banco Central deu um claro sinal de que pode cortar a Selic em breve. "Tendo a maioria dos membros do comitê discutido a possibilidade de reduzir a taxa básica de juro já nesta reunião, em ambiente macroeconômico que continua cercado por grande incerteza, o Copom decidiu por unanimidade ainda manter a taxa Selic em 13,75 por cento ao ano neste momento", afirmou o colegiado do BC em nota. "O comitê irá monitorar atentamente a evolução do cenário prospectivo para a inflação com vistas a definir tempestivamente os próximos passos de sua estratégia de política monetária." (Por Isabel Versiani)