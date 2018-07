Copom mantém taxa Selic em 11,25% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu hoje, na primeira reunião deste ano, manter os juros básicos da economia brasileira (taxa Selic) em 11,25% ao ano, confirmando a previsão da maioria das instituições financeiras. A votação foi unânime. É a terceira vez seguida que o Copom decide não mexer nos juros. A última ocasião em que os diretores do BC alteraram a taxa (houve corte de 0,25 ponto porcentual, para o atual nível de 11,25% ao ano) foi em 5 de setembro do ano passado. Nos demais encontros, de 17 de outubro e de 5 de dezembro, a taxa Selic ficou estável. O próximo encontro do comitê está agendado para os dias 4 e 5 de março de 2008. A projeção de mercado, de acordo com o relatório Focus divulgado no início desta semana, é que a taxa Selic só deverá voltar a cair em meados de 2009, fechando o ano que vem no patamar de 10% ao ano. Para 2008, o mercado financeiro não trabalha com nenhuma redução de juro pelo Copom.