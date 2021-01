Coronavírus faz gasto de brasileiros no exterior em 2020 ser o menor em 15 anos

BRASÍLIA - Em um ambiente de incertezas sobre o futuro do Brasil, na esteira da pandemia do novo coronavírus, os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 34,2 bilhões em 2020, informou nesta quarta-feira, 27, o Banco Central. O resultado é 50,61% inferior aos US$ 69,2 bilhões registrados em 2019. Também é o pior desde 2009.

A marca ainda ficou abaixo das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast para o ano, que iam de US$ 35 bilhões a US$ 50 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de 2020 indicaria entrada de US$ 36 bilhões.

O IDP engloba investimentos mais duradouros no País, como em uma nova fábrica ou ampliação da capacidade de uma instalação já existente no País.

A forte queda do IDP em 2020 é resultado direto da pandemia, que afetou os fluxos de investimentos em todo o mundo. No caso específico do Brasil, a fragilidade fiscal e limitações de infraestrutura também costumam ser apontadas como fatores negativos para a atração de investimentos.

Em setembro, em discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Jair Bolsonaro disse que os investimentos diretos no País aumentaram no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2019. "Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo", afirmou a outros líderes mundiais.

Os números do próprio BC, no entanto, o desmentem. O Brasil registrou no primeiro semestre de 2020 um total de US$ 25,3 bilhões de IDP, valor inferior aos US$ 32,2 bilhões registrados no primeiro semestre do ano passado.

Resultado de dezembro

No mês passado, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 739 milhões. O resultado de dezembro também ficou fora das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 1,70 bilhão a US$ 3,72 bilhões. A estimativa do BC também era bem maior, de ingresso de US$ 2,6 bilhões em dezembro.