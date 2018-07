Correção: IBM lucra US$ 3,95 bilhões no 4º trimestre A nota enviada anteriormente saiu com um erro no dado de comparação do lucro de operações continuadas. Segue a nota corrigida: A International Business Machine (IBM) informou que obteve um lucro líquido de US$ 3,95 bilhões (US$ 2,80 por ação) no quarto trimestre, um aumento de 12% em comparação com o lucro líquido de US$ 3,54 bilhões (US$ 2,31 por ação) registrado em igual período de 2006. A receita cresceu 9,9% para US$ 28,87 bilhões no quarto trimestre, de US$ 26,26 bilhões registrados em igual período do ano anterior. No quarto trimestre, a IBM obteve um lucro de operações continuadas de US$ 3,95 bilhões (US$ 2,80 por ação) sobre uma receita de US$ 28,9 bilhões, em comparação com um lucro de operações continuadas de US$ 3,46 bilhões (US$ 2,26 por ação) sobre uma receita de US$ 26,26 bilhões registrados no quarto trimestre de 2006. Esses números ficaram em linha com os dados preliminares divulgados pela companhia antes da abertura do mercado na segunda-feira. Entre as principais áreas de negócios da IBM, a companhia disse que o total da receita de serviços globais cresceu 17% ao ano no quarto trimestre para US$ 14,9 bilhões, enquanto as vendas de software cresceram 12% para US$ 6,3 bilhões. O resultado do quarto trimestre também superou a expectativa de consenso dos analistas da Thomson Financial, que era de um lucro de US$ 2,68 por ação. As informações são da Dow Jones.