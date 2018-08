Correios iniciam cobrança de R$ 15 por encomenda do exterior; 'taxa abusiva', diz Proteste

Antes limitada a produtos tributados pela Receita Federal, a cobrança do despacho postal pelos Correios passou a incidir a partir desta semana sobre todas encomendas internacionais. O valor de R$ 15, no entanto, vem gerando protestos de consumidores.

Segundo nota da estatal, o custo adicional vem de um "aumento das importações" que obrigou a empresa a "injetar mais recursos na operação para manter o padrão do serviço". Anteriormente, era exigida uma cobrança de R$ 12 apenas em encomendas avaliadas acima de US$ 50.

Na prática, a nova taxa passa a incidir sobre todas as encomendas internacionais. A partir de agora, quem recebe uma compra ou, por exemplo, um porta-retrato da família com origem no exterior, precisa desembolsa uma taxa de R$ 15 para destravar a encomenda nas agências.

Cobrança abusiva, diz Proteste

O diretor da associação de defesa do consumidor Proteste, Henrique Lian, é contrário a cobrança da nova taxa. Ele discorda da justificativa dos Correios para os R$ 15 cobrados. Para o advogado, o imposto configura prática abusiva por parte dos Correios e fere normas do Código de Defesa do Consumidor.

"Essa elevação nos preços foi feita sem justa causa", avalia ele, afirmando que os procedimentos realizados nas operações de importação já faziam parte do orçamento previsto da empresa.

Para Lian, a taxa anunciada faz parte de uma série de medidas aplicadas pelos Correios que lesam os consumidores, como a extinção do e-Sedex e a taxa de segurança cobrada em algumas áreas do Rio de Janeiro.

De acordo com o diretor, a Proteste espera que o Ministério Público entre com uma ação contra a cobrança. Caso isso não ocorra, a própria associação estuda entrar na Justiça.

No Senado, foi registrada uma "ideia legislativa" que pretende que os parlamentares proíbam a taxa anunciada nesta segunda-feira. Até a tarde desta quarta-feira, 29, já havia quase 13 mil assinaturas a favor da iniciativa.

Valor cobrado é quatro vezes menor, responde Correios

Os Correios afirmam que o valor cobrado é quatro vezes menor que a média praticada por outros operadores logísticos para realizar procedimentos similares. A empresa afirma que o serviço se refere às atividades de suporte ao tratamento aduaneiro realizadas pelo operador postal, como o recebimento dos objetos e inspeção por raio X, entre outras.

#Correios vai cobrar 15 reais de encomendas internacionais, como vou comprar coisinhas de 2 reais no AliExpress e Wish agora? Estou muito triste — Raíssa (@raissavieira99) 29 de agosto de 2018

No Twitter, os internautas registraram sua insatisfação pela criação de um novo pagamento, levando o termo #Correios aos assuntos mais comentados da rede social. O serviço oferecido pela empresa também foi alvo de críticas. / COM AGÊNCIA BRASIL