Correios lança serviço que permite comprar produto nos EUA e receber no Brasil

Os Correios anunciaram a criação de um serviço que permite a importação de produtos dos Estados Unidos. Com a plataforma Compra Fora os brasileiros poderão comprar itens norte-americanos pela internet e receber o produto em território nacional.

A novidade funciona de maneira simples: os Correios farão o intermédio, disponibilizando um endereço nos Estados Unidos que funcionará como destino das compras feitas online. Depois, com o pagamento dos custos de envio e impostos, o produto será mandado para o Brasil. Toda a parte burocrática será resolvida pelos Correios.

Mas é preciso atenção: somando todas as taxas e o preço do produto, nem sempre vale a pena utilizar o serviço. O próprio site oferece uma calculadora de envio para que o consumidor compare quanto irá gastar com o intermédio. De acordo com os Correios, também será possível fazer comprar em mais de uma loja e armazenar produtos por um determinado período, assim o consumidor pode combinar uma única entrega para economizar.

Na comparação de preço de um iPhone X de 64GB, por exemplo, o custo total utilizando o serviço seria de R$ 6.290,12 (R$ 125,96 do envio + R$ 2.314,39 dos impostos + R$ 3.849,77 do produto) e a chegada pode demorar até dois meses. Nas lojas brasileiras, o mesmo celular é encontrado por R$ 5.500,00, em média.

Outra comparação foi feita com um Samsung Galaxy S8 64GB. Comprando de uma loja norte-americana e pedindo a entrega no Brasil ele custaria R$ 2.133,89 (R$91,43 pelo envio + R$ 768,75 dos impostos + R$ 1.273,71 do produto). Aqui ele é vendido por R$ 2.200,00, aproximadamente.