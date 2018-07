Corte de juros do Fed impulsiona ações financeiras na Europa As ações européias fecharam em alta nesta terça-feira após uma turbulenta sessão que teve os setores financeiros com melhor desempenho à medida que investidores se animaram com um corte surpresa e agressivo da taxa de juro dos EUA pelo do Federal Reserve. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, subiu 2,13 por cento, para 1.307 pontos, quebrando uma série de cinco quedas consecutivas. O Federal Reserve cortou, em uma ação emergencial, a taxa básica de juro em 0,75 ponto percentual para 3,5 por cento nesta terça-feira, o maior corte em 25 anos. O corte impulsionou as ações do setor financeiro. Em Londres, o índice Financial Times fechou em alta de 2,90 por cento, a 5.740 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX teve queda de 0,31 por cento, para 6.769 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 subiu 2,07 por cento, para 4.842 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em alta de 1 por cento, a 25.861 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou valorização de 1,69 por cento, para 12.839 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 teve alta de 1,3 por cento, para 10.963 pontos.