Corte dos EUA marca audiência sobre fiança de ex-presidente da Braskem para quarta-feira

A corte responsável pelo caso do executivo José Carlos Grubisich, ex-presidente da Braskem, marcou para quarta-feira, 27, a audiência que vai decidir se ele poderá ou não ser preso sob fiança. Grubisich foi preso no dia 20, sob acusação de comandar um intricado esquema de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e pagamento de propinas enquanto era presidente da petroquímica. A audiência ocorrer na corte leste de Nova York, no bairro do Brooklyn, às 10h.

Grubisisch foi preso ao chegar ao Aeroporto John F. Kennedy, onde passaria uma semana de férias com a esposa, no último dia 20. As acusações haviam sido definidas em fevereiro e foram colocadas sob segredo de Justiça por oito meses para facilitar a prisão de Grubisich quando ele estivesse em solo americano, informou o DoJ no documento que justificou a prisão do executivo.

Segundo o DoJ, as investigações sobre o executivo correm desde 2015 e se referem a pagamentos ilegais feitos entre 2002 e 2014, sendo que parte das acusações envolvem a Odebrecht. Ele foi presidente da petroquímica do grupo brasileiro, um dos pivôs da Operação Lava Jato e hoje em recuperação judicial, entre os anos de 2002 e 2008.

A acusação lembra que, apesar de ter deixado o principal cargo executivo da Braskem em 2008, Grubisich manteve um assento no conselho de administração da petroquímica até 2012. Depois disso, atuou por mais dois anos como consultor externo do Grupo Odebrecht.

De acordo com o Departamento de Justiça, o risco de fuga do executivo é alto. Essa afirmação é justificada pelo fato de o executivo ser brasileiro. O País não tem acordo de extradição de cidadãos que estão sendo investigados em outros países. Ao ser ouvido em uma corte de Nova York, na tarde desta quarta, Grubisich se declarou inocente das acusações. A esposa do executivo se disse “perplexa” com a prisão.

Ajuda de Wesley e Joesley

Presente à audiência em que Grubisich ouviu as acusações, na semana passada, o Estadão/Broadcast presenciou o executivo orientar a esposa a dar imóveis como garantia para uma eventual fiança. Ela também foi orientada a procurar os empresários Joesley e Wesley Batista, também alvo de escândalos de corrupção, para pedir ajuda. Depois de sair da Braskem, o executivo foi presidente da Eldorado Celulose, do grupo J&F. O pedido de fiança foi inicialmente negado.

No documento de acusação, o DoJ afirma que, na época em que era CEO da Braskem, Grubisich “concordou em falsificar parte dos balanços e arquivos da Braskem para esconder o esquema de corrupção, tendo assinado documentos falsos que foram submetidos à SEC (Securities and Exchange Commission, xerife do mercado de capitais americano)”.

O documento explica ainda que, para esconder o direcionamento dos recursos para propinas, o executivo orientou a falsificação de balanços da Braskem, registrando os pagamentos de propinas a companhias de fachada controladas pela petroquímica como “comissões”. Grubisich também assinou documentos afirmando que as informações anuais da companhia eram fidedignas.

Outro acordo

Os atos de corrupção da Braskem já foram alvo de um acordo de US$ 3,6 bilhões que envolveu os atos de corrupção da Odebrecht e da petroquímica no Brasil, nos Estados Unidos e na Suíça. O DoJ não informou como a investigação sobre Grubisich se relaciona ao acordo fechado em 2016.

Em nota, a Braskem afirmou que tem "colaborado e fornecido informações às autoridades competentes como parte do acordo global assinado em dezembro de 2016, que engloba todos os temas relacionados à Operação Lava Jato". A empresa, diz a nota, vem fortalecendo seu sistema de conformidade e reitera seu compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente.