Cotação do Bitcoin cai ao menor valor em dois meses após roubo na Coreia do Sul

A bolsa de criptomoedas sul-coreana Coinrail informou nesta segunda-feira, 11, que foi vítima de um roubo virtual. A notícia, divulgada originalmente pela agência Yonhap News, da Coreia do Sul, fez a cotação do Bitcoin cair para o menor valor em dois meses - cerca de US$ 6.780 dólares, ante US$ 7.500 no fim da semana passada.

A Coinrail revelou que hackers capturaram cerca de um terço das criptomoedas que eram negociadas em sua rede - dentre elas estão Pundi X, Aston e NPER. A companhia não informou valores, mas fontes próximas ao caso falaram em perdas equivalentes a US$ 37 milhões.

Os negócios realizados pela Coinrail foram suspensos, e a polícia investiga o suposto crime. A empresa foi criada em setembro do ano passado.

Os investimentos em criptomoedas viraram uma febre na Coreia do Sul, o que levou autoridades locais a buscar regular o mercado. /AP