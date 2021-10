Em meio a desgaste com teto de gastos, Bolsonaro se reúne com Guedes; dólar perde força

Em um ambiente ainda de muita volatilidade, os ativos domésticos apresentaram melhora e o dólar chegou a ensaiar uma queda ante o real. Na Bolsa também houve melhora, com desaceleração das perdas, depois que o Ibovespa chegou a cair mais de 4,5%, no auge do nervosismo dos investidores com o aumento da percepção de risco fiscal.

Depois de uma manhã conturbada, repleta de especulações em torno da permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, os investidores aguardam a visita de Jair Bolsonaro ao ministro - às 14h50, o ministério confirmou que o presidente já estava lá. A ideia do encontro é mostrar apoio a Guedes, segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. A expectativa é que ainda nesta sexta sejam anunciados os novos secretários da Economia, depois dos quatro pedidos de demissão feitos na quinta-feira à noite.

Por volta das 14h25, o dólar, que já tinha batido em R$ 5,7545, passou a cair, sendo cotado a R$ 5,6599, com recuo de 0,14%. Às 14h57, a moeda americana estava praticamente estável, em R$ 5,6693.

Em mais um dia de perdas, a Bolsa de valores recuava 1,71%, baixando para os 106.022,46 - mais cedo, chegou a cair para a casa dos 102 mil pontos. Nesse ritmo, o Ibovespa caminha para fechar a semana com perda acumulada acima de 9%. O CDS de 5 anos do Brasil, termômetro do risco país, subiu para o maior nível em um ano.

Bruno Funchal (secretário especial do Tesouro e Orçamento) e de Jeferson Bittencourt (secretário do Tesouro) saíram da equipe econômica por discordarem do drible no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, avalizado pelo ministro Paulo Guedes.

A agência de classificação de risco Fitch Rating informou que está monitorando as mudanças que o governo quer fazer no teto de gastos para acomodar o aumento de gastos sociais, que devem afetar o desempenho da economia e a inflação. A diretora-gerente e responsável pelo rating do Brasil, Shelly Shetty, afirmou que uma das avaliações que estão sendo feitas pela Fitch é se as mudanças propostas no teto vão abalar a credibilidade na principal âncora fiscal do Brasil.

Ao afetar a confiança dos investidores, provocando fortes perdas nos ativos brasileiros, Shelly ressalta que os dribles no teto podem prejudicar a dinâmica de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e ainda trazer mais inflação.

Nesse cenário, os juros futuros também avançam, refletindo a percepção de que o Banco Central terá que ser mais agressivo com a política monetária - na semana que vem o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para definir a nova taxa Selic, hoje em 6,25% ao ano.

Do lado dos analistas, as projeções para a Selic antes do Copom também continuam a subir, com o Bradesco, por exemplo, falando aumento de 1,25 ponto porcentual na quarta-feira que vem.

O exterior também mexe com os mercados. Nesta tarde, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, subiu o tom em discurso sobre inflação, reforçando expectativas de antecipação do início da alta de juros no país para o começo do segundo semestre do próximo ano, com respingo nos preços dos ativos locais.

Debandada no ministério

O desmanche de parte da equipe de Guedes aconteceu depois de manobra para revisão do teto de gastos, principal âncora da política fiscal brasileira. Na quinta-feira, 21, foi aprovada uma mudança no teto de gastos que vai abrir um espaço de R$ 83,6 bilhões para despesas adicionais do governo em 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro buscará a reeleição. Incorporada ao texto da PEC dos precatórios colocada em discussão na comissão especial na Câmara no mesmo dia, a proposta muda a fórmula do teto, que hoje é corrigido pelo IPCA acumulado em 12 meses até junho do ano anterior ao de sua vigência. A ideia é adotar a correção da inflação de janeiro a dezembro.

Funchal já estava decidido a deixar o governo após reunião na segunda-feira com Bolsonaro, quando ficou clara a ruptura da política fiscal com a finalidade eleitoral.

A saída se concretizou depois do anúncio, feito pelo presidente, de um auxílio para os caminhoneiros e do atropelo das lideranças do Centrão no acordo final para mudar a emenda do teto de gastos. A mudança abriu espaço para R$ 83,6 bilhões em despesas que incluem o Auxílio Brasil de R$ 400, emendas parlamentares e outras medidas do programa eleitoral do presidente e do Centrão.

Na noite anterior, durante uma live, o ministro Paulo Guedes já havia falado em uma “licença para gastar” ou na própria revisão do teto.

O secretário do Tesouro, Jeferson Bittencourt, e mais dois secretários-adjuntos, Gildenora Dantas e Rafael Araújo, acompanharam Funchal nesse terceiro movimento de debandada desde que Guedes montou o que foi chamado, no início do governo, de “dream team” do seu superministério da Economia. “Foi uma questão de princípio”, disse Funchal à equipe.